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Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше за подписку

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Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В компании рассказали, что отменили подобную практику в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна - единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.

"Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, когда как люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет", - сообщила пресс-служба сервиса.


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URL: https://www.vb.kg/413726
Теги:
мировые новости
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