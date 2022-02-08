Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше за подписку

Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В компании рассказали, что отменили подобную практику в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна - единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.

"Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, когда как люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет", - сообщила пресс-служба сервиса.