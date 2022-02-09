Байнур Куштарбеков: Нельзя откладывать мечту на потом

Байнур Куштарбеков талантливый визажист, который громко заявил о себе не только в Кыргызстане, но и в Москве, приняв участие в передаче "Битва визажистов" с Гоар Аветисян. Он один из тех, кто выжил в трагедии, произошедшей на Дачи-Су 5 лет назад. Байнур потерял своих двоюродных братьев и сестренку, а сам месяц пролежал в больнице.

Эта трагедия стала переломным моментом в жизни молодого человека. Он осознал всю хрупкость человеческого существования и решил, что не станет ждать подходящего времени, чтобы начать путь к своей мечте.

История Байнура посвящается всем, кто потерял родных и близких в результате крушения самолета на Дача-Су.

В любой момент ниточка жизни может оборваться

- Я всегда с горечью и болью вспоминаю о том, что произошло в Дача-Су. В этом году все пострадавшие собрались, чтобы отметить пятую годовщину трагедии. Мы вспомнили тех, кого нет сегодня с нами. До этого у меня было желание стать визажистом, но некоторые не понимали мои стремления, считая это не мужской работой. Потеряв близких мне людей, я понял, что нельзя откладывать мечту и планы на потом. В любой момент ниточка жизни может оборваться…

Я чувствовал, что за трудностями меня ждет удача

- В мае 2021 года я решил уехать в Москву. Мне нужна была смена обстановки. Уезжая, я понимал, что мне будет сложно, но московские реалии оказались еще сложнее, чем я думал. Первые три месяца в столице России были самыми трудными. Были дни, когда я голодал, у меня не было денег даже на воду. Были мысли позвонить маме, чтобы она купила мне обратный билет в Кыргызстан. Но я не из тех людей, которые сдаются при возникновении трудностей, я начинаю искать выход из положения. Душой чувствовал, что за трудностями меня ждет удача. В начале устроился в салон красоты, но не нашел общего языка с руководством. Во втором салоне меня обманули - не выдали зарплату. Когда устроился в третий салон, начал работать с моделями и пополнять свое портфолио. Тогда и попал к именитому визажисту Гоар Аветисян.

Москва сделала меня сильнее

- Ее [Гоар Аветисян] работы интересовали меня с тех пор, как стал заниматься макияжем. Очень хотел пройти обучение у Гоар. И, приехав в Москву, принял участие в ее марафоне. Впервые увидел именитого визажиста, когда прошел кастинг на передачу "Битва визажистов". Честно говоря, даже не думал, что смогу пройти отбор. Я получил хороший опыт. Упорство Гоар, которая успевает делать много дел, восхищает. Москва сделала меня сильнее. Теперь мне не страшно ехать в большие мегаполисы мира, потому что знаю, какая там система. Я планирую в рамках своей деятельности побывать во многих странах.

Кыргызстан всегда в моем сердце

- Я вижу свое будущее за границей, но люди, которые меня поддерживают, живут здесь, в Кыргызстане, и когда мне приходят сообщения от девушек, которые хотят пройти у меня обучение, не могу закрыть глаза на их просьбы. Даже если я стану в будущем мегапопулярным визажистом, всегда буду на связи с Кыргызстаном. Уже сегодня мои ученицы показывают хорошие результаты, чем я очень горд.

Благодарен родителям за понимание

- Недавно разговаривал с отцом и рассказал ему, что сделал блефаропластику. (Операция по изменению формы век. - Прим.ред.) Отец вначале был обеспокоен, признался, что слышит про меня разные разговоры. Но он ни разу не упрекнул меня за мои яркие образы и наряды. Сказал, что принимает меня таким, какой я есть. Мама с самого начала верила в меня, она моя главная опора в жизни.

Яркий макияж всегда был в тренде

- Я люблю создавать яркие и сочные образы. Иногда слышу, что вечерний макияж не в тренде, в моде естественные тона. Но хочу сказать, что яркий мейкап был всегда в моде: если бы это было не так, то всемирные визажисты, бьюти-блогеры, семейство Кардашьян не создавали бы себе и своим моделям такие образы. Главное - знать, как наносить на лицо сложный мейк.

Совершенствование мастерства требует постоянных знаний

- Чтобы стать топовым визажистом, нужно постоянно совершенствоваться, следить за последними модными трендами, поэтому я буду еще учиться. В скором времени поеду на обучение к Гоар и, конечно, при первой возможности полечу к другим именитым визажистам.

Предпочитаю макияж, подчеркивающий индивидуальность девушки

- Из именитых людей хотелось бы поработать с Джефри Стар, Кайли Дженнер, Джеймсом Чарльзом. Стараюсь не идти на поводу у клиентов. К сожалению, о макияже клиентки задумываются в последнюю очередь: они приходят с готовыми нарядами, прическами. Исходя из всего этого я предлагаю тот макияж, который будет дополнять и подчеркивать индивидуальность.

Мой ответ хейтерам

- Укоренившиеся гендерные стереотипы разрушить нелегко. Когда я только начинал свою работу, на меня сыпалось столько негатива, непонимания, было множество хейтерских комментариев. Когда люди в первый раз сталкиваются с чем-то не традиционным, они не хотят это принимать, в моем случае было также. Я ничего не отвечаю своим хейтерам. Люди имеют право выражать свое мнение. Сам я отношусь к таким комментариям следующим образом: если это конструктивная критика, ты ее принимаешь, а если оскорбление - просто игнорируешь.

Счастье заключается в самых простых вещах

- Счастье, как бы банально это ни звучало, это когда самые близкие люди рядом, и в настоящее время я чувствую себя счастливым человеком, - говорит Байнур Куштарбеков.