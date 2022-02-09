Сыдыкалы кызы Арууке: Счастливый художник - свободный художник! (фото)

Сыдыкалы кызы Арууке называют молодым кыргызским импрессионистом. Большинство ее работ полны света и цвета. Глядя на картины художницы, мы будто сами переносимся в тот момент, когда они были написаны, чувствуем настроение автора. Но есть у Арууке и реалистичные полотна. Как, например, серия, созданная после поездки в Баткенскую область и общения с местными жителями, пережившими страшные события апреля 2021 года, случившиеся на кыргызско-таджикской границе.

С Арууке корреспондент vb.kg встретилась в филиале бишкекской "Галереи М", где в данный момент проходит выставка "Лирика родного края". Эта экспозиция объединила работы четырех молодых отечественных творцов: Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Жаныбека Суйунбекова и единственной девушки в этой компании талантливых мастеров - Сыдыкалы кызы Арууке.

Скромная и очень, на первый взгляд, немногословная Арууке оказалась очень открытой и смешливой. Во время нашего разговора улыбка практически не сходила с ее лица.

Двадцатисемилетняя художница, за плечами которой уже пятнадцать выставок, в том числе одна персональная, рассказала, что людей искусства в ее семье не было. Потом, правда, вспомнила, что дедушка занимался резьбой по дереву.

"Но я его, к сожалению, не застала. Дедушка умер до моего рождения. А было бы хорошо, если бы мы могли с ним увидеться. Точно нашлось, что обсудить. Вообще для человека, который решил посвятить себя искусству, важна поддержка единомышленников", - считает Арууке.

Родилась Арууке в селе Падек в Джалал-Абадской области. Рисовать девочка начала, когда училась в третьем классе. Вначале просто перерисовывала картинки из книжек. Потом переключилась на цветы, пыталась создавать пейзажи. Мысль о том, чтобы заниматься искусством профессионально пришла к ней в седьмом классе. Тогда же с одобрения родителей она и поступила в Джалал-Абадскую областную художественную школу-интернат. Мама – учительница начальных классов даже помогала дочери с рисунками, которые нужно было показывать при поступлении.

"Я сама тогда еще довольно плохо рисовала. И маминой работы в тех моих рисунках, честно говоря, гораздо больше, чем моей собственной. Вообще я очень благодарна маме за то, что она есть в моей жизни, за помощь и бесценные советы" – поясняет Арууке.

Вначале девушка сказала родным, что хочет быть дизайнером, придумывать костюмы. Позже, когда стала учиться, рисовала много натюрмортов, бывала на пленэрах, писала этюды. И тогда заинтересовалась уже именно живописью.

Поступив в школу-интернат, Арууке впервые уехала из дома. Девушка оказалась вдали от родных в чужом городе среди незнакомых людей. Сейчас она вспоминает, что в первый год учебы постоянно плакала. Но потом привыкла, и спустя три года решила продолжить учебу в столице. Арууке поступила в Художественный колледж при Национальной академии художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова. Спустя четыре года вышла из его стен с дипломом художника-живописца и преподавателя.

Но и этого ей показалось мало. Арууке поступила в саму НАХ КР, получила высшее образование, и решила, что эти пять лет учебы - последние.

Сыдыкалы кызы Арууке - член Союза художников Кыргызстана. С 2019 года сама преподает в художественном колледже, который когда-то заканчивала, дает мастер-классы и пишет картины. Последнее увлекает ее больше всего.

В августе прошлого года в галерее "Дубовый парк" состоялась первая персональная выставка Арууке. Девушка рассказала, что очень тогда волновалась.

"Выставка называлась "Кыргыз жерим". Но у меня практически не было пейзажей. В основном цветы и натюрморты. Помню, мама тогда сказала: "Ну, ничего! К следующей персональной будут!". И еще, я думаю, что для второй выставки постараюсь сделать работы большего размера. Формировать ту экспозицию мне помогали председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев и Константин Шкурпела. Так Шкурпела все время шутил: "Что у тебя такие работы маленькие? Как горох!", - вспоминает Арууке.

Картины Арууке публика могла видеть на республиканских весенних выставках, экспозиции, посвященной 85-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, шести вернисажах, приуроченных к 8 Марта (с 2014-го по 2019-й годы). В 2022-м ей предложили выставить свои произведения вместе с преподавателем в Кыргызско-Турецком университете "Манас".

Но, пожалуй, самым серьезным испытанием для молодой художницы стало участие в выставке "Новый соцреализм-2". Вернее даже не само участие, а предшествующая открытию выставки поездка.

Экспозиция "Новый соцреализм-2" открылась в конце августа в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и наделала много шума. А ранее – в июле группа кыргызских художников на неделю отправилась в творческую командировку в Баткенскую область.

Идея поехать на юг – в места, пострадавшие в ходе событий на кыргызско-таджикской границе, принадлежала Таалайбеку Усубалиеву. Его поддержала организация "ООН-женщины", деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Она же взяла на себя хлопоты по организации и финансирование поездки. В Баткенскую область съездили сам Таалайбек Усубалиев, Базаркул Омуркул уулу и две женщины-художницы - Нюргуяна Иннокентьева и Арууке. Она была в этой компании самой юной.

"Когда только собирались, страшно не было. Но потом… Мы разговаривали с людьми. Они делились воспоминаниями, рассказывали, как все происходило и что им пришлось пережить. И вот тут пришло осознание того, что мы находимся в том самом месте, где недавно звучали выстрелы, горели дома. А когда случайно заехали на территорию соседнего государства (поняли это только по чужим номерам на машинах), действительно стало страшно, и мы поспешили поскорее вернуться обратно.

Во время поездки художники набирались впечатлений, делали наброски, эскизы будущих работ. Потом признавались, что такого багажа им хватит надолго.

Многим зрителям запомнилась картина Арууке "Жду тебя". Художники побывали в сгоревшем доме Урпии эже, ставшем известным, благодаря ее собаке - кыргызскому Хатико. Женщина рассказала гостям о страшных днях, которые ей пришлось пережить, показывала фото своей собаки.

Молодая художница пробует свои силы в разных жанрах. Например, несколько раз приходила в один из детских садиков, чтобы рисовать карандашом портреты малышей. Говорит, что это был незабываемый опыт.

"Что меня вдохновляет? Природа. Люблю выезжать на пленэры в горы. Любуюсь цветам и очень люблю писать их маслом. Своей мастерской у меня пока нет. Она только в мечтах. Поэтому чаще всего работаю на пленэрах. С нетерпением жду наступления лета, когда можно будет выезжать и больше времени проводить на воздухе. Возможно, этим летом поеду в Россию. Еще музыка меня стимулирует. Слушаю по настроению или классику, или что-нибудь "тяжелое". Саундтреки к фильмам меня тоже вдохновляют", - поясняет Арууке.

Сыдыкалы кызы Арууке – художник с крепким внутренним стрежнем. Она может отстаивать свою позицию, спорить с организаторами выставок, что-то доказывать. Раньше девушка старалась чутко прислушиваться к мнению своих преподавателей, но сейчас предпочитает больше доверять самой себе.

"Художник должен быть свободным, только тогда он сможет реализовать себя. Ты свободен, если можешь писать каждый день, или поехать туда, куда тебе хочется, чтобы набраться новых впечатлений. А когда человек зажат какими-то рамками, то и написать ничего нового и интересного, увы, не сможет. Конечно, я не могу говорить от лица всех художников, но лично моя душа требует простора!", - подытоживает Арууке.