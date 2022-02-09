Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

Сторонника Мадумарова задержали за публичные призывы к захвату власти

264  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании гражданина У.М. за публичные призывы к насильственному захвату власти. Из собственных источников vb.kg стало известно, что речь идет о стороннике лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова Мирлан Ураимов.

В сообщении ведомства указывается, что Мирлан Ураимов вчера задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики ("Публичные призывы к насильственному захвату власти"), а также на основании полученных по делу доказательств.

В настоящее время, проводятся соответствующие следственные мероприятия.

"ГКНБ призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в социальных сетях и направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, что "играет на руку" заинтересованным в разрушении стабильности в Кыргызстане силам, с учётом вызовов и угроз, с которыми сталкивается сегодня наше государство", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413732
Теги:
Бутун Кыргызстан, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  