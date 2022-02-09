Сторонника Мадумарова задержали за публичные призывы к захвату власти

Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании гражданина У.М. за публичные призывы к насильственному захвату власти. Из собственных источников vb.kg стало известно, что речь идет о стороннике лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова Мирлан Ураимов.

В сообщении ведомства указывается, что Мирлан Ураимов вчера задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ в рамках досудебного производства по факту распространения провокационных материалов в социальных сетях, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики ("Публичные призывы к насильственному захвату власти"), а также на основании полученных по делу доказательств.

В настоящее время, проводятся соответствующие следственные мероприятия.

"ГКНБ призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в социальных сетях и направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, что "играет на руку" заинтересованным в разрушении стабильности в Кыргызстане силам, с учётом вызовов и угроз, с которыми сталкивается сегодня наше государство", - говорится в сообщении.