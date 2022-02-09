Минкультуры забросило музеи, а художники пополняют фонды безвозмездно

В Оше 11 февраля в 15:00 в Ошском областном музее изобразительных искусств им. Т.Садыкова открывается художественная итоговая выставка "Новые поступления 2021". Сообщает пресс-служба музея.

На выставке представлены работы художников, которые пополнили фонд музея в прошлом году и все эти работы были подарены отечественными художниками в дар музею.

"К сожалению, наше государство в лице министерства культуры не уделяет в должной мере внимания культуре нашей страны. Одна из важнейших миссий любого музея состоит в пополнении фондов. Когда-то музеям страны выделялись специальные фонды для покупки музейных предметов – это был основной источник пополнения музейных фондов. В новых условиях, на протяжении всей истории нашего музея, мы никогда не получали таких целевых средств. Несмотря на эти трудности, музей все же пополняет свои фонды. Это происходит благодаря нашим замечательным художникам, которые из высоких побуждений передают свои работы нашему музею - в дар. Такое бессребренничество художников длится со дня основания нашего музея", - говорится в сообщении музея.

В качестве благодарности, руководство музея организовала особую выставку "Новые поступления", все произведения из которой были подарены музею прекрасными авторами, среди которых Народные художники КР, Заслуженные деятели культуры КР, членами семей художников, друзьями. Среди них художники Оша, Бишкека, Казахстана: