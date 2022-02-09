Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

Минкультуры забросило музеи, а художники пополняют фонды безвозмездно

101  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше 11 февраля в 15:00 в Ошском областном музее изобразительных искусств им. Т.Садыкова открывается художественная итоговая выставка "Новые поступления 2021". Сообщает пресс-служба музея.

На выставке представлены работы художников, которые пополнили фонд музея в прошлом году и все эти работы были подарены отечественными художниками в дар музею.

"К сожалению, наше государство в лице министерства культуры не уделяет в должной мере внимания культуре нашей страны. Одна из важнейших миссий любого музея состоит в пополнении фондов. Когда-то музеям страны выделялись специальные фонды для покупки музейных предметов – это был основной источник пополнения музейных фондов. В новых условиях, на протяжении всей истории нашего музея, мы никогда не получали таких целевых средств. Несмотря на эти трудности, музей все же пополняет свои фонды. Это происходит благодаря нашим замечательным художникам, которые из высоких побуждений передают свои работы нашему музею - в дар. Такое бессребренничество художников длится со дня основания нашего музея", - говорится в сообщении музея.

В качестве благодарности, руководство музея организовала особую выставку "Новые поступления", все произведения из которой были подарены музею прекрасными авторами, среди которых Народные художники КР, Заслуженные деятели культуры КР, членами семей художников, друзьями. Среди них художники Оша, Бишкека, Казахстана:

  1. Айдаров Рахман
  2. Аманов Рыскул
  3. Атамкулов Исматилла
  4. Базарбаев Джумабек
  5. Балтабаева Аида
  6. Беков Кадыр
  7. Давлетов Каныбек
  8. Жакыпов Жылкычы
  9. Идирисов Ормонали
  10. Иннокентьева Нюргуяна
  11. Камзина Толкынай
  12. Кульнар Рымбек
  13. Матаев Жусуп
  14. Мирзираимов Сансыз
  15. Мурзакаримов Аптат
  16. Мырзаев Абдусамат
  17. Осмоналиев Сапарбай
  18. Осмонов Абдрай
  19. Ташиев Жумагул
  20. Ташкузиев Тургунбай
  21. Токтоев Сталбек
  22. Толонов Ырысбай
  23. Торобеков Сапар
  24. Торобекова Чынара
  25. Турумбеков Аскар
  26. Усубалиев Бектен
  27. Файзыев Владимир
  28. Шкурпела Константин
  29. Эсенканов Залкарбек


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413733
Теги:
выставка, музей, художник, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  