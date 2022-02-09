Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане

277  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Производство автоматов Калашникова планируют запустить в Кокшетау в течение 2022 года, передает Tengrinews.kz.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Отмечается, что производство автоматов АК-12 и АК-15 будет налажено на базе завода АО "Тыныс".

Ранее сообщалось, что в рамках авиафорума МАКС-2021 был подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Казахстана. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413742
Теги:
Казахстан, оружие, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  