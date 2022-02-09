Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане

Производство автоматов Калашникова планируют запустить в Кокшетау в течение 2022 года, передает Tengrinews.kz.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Отмечается, что производство автоматов АК-12 и АК-15 будет налажено на базе завода АО "Тыныс".

Ранее сообщалось, что в рамках авиафорума МАКС-2021 был подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Казахстана. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг".