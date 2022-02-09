Эколог Мария Колесникова удостоилась премии "Чемпион Земли"

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявила имена победителей премии "Чемпионы Земли" 2021 года. В их числе – эколог, руководитель организации MoveGreen Мария Колесникова. Она удостоена почетной награды в номинации "Взгляд предпринимателя". Вчера, 8 февраля, премию Марии вручил директор Программы ООН по окружающей среде по Европе Бруно Поцци.

Премия "Чемпионы Земли" является высшей экологической наградой ООН. По данным ООН, она присуждается выдающимся лидерам правительств, гражданского общества и частного сектора, чьи действия помогают восстанавливать и сохранять окружающую среду. Защитники Земли - это те люди, которые вдохновляют, защищают, мобилизуют и действуют для решения экологических проблем современности.

Как говорится на сайте ООН, с момента своего основания в 2005 году ежегодная премия "Чемпионы Земли" принесла известность и признание самым активным мировым лидерам в области охраны окружающей среды - от ученых-первопроходцев и руководителей промышленных предприятий до глав государств и общественных активистов. Награда присуждается за яркие и мотивирующие примеры частных и коллективных действий, направленных на улучшение мира.

Мария Колесникова стала первой женщиной в нашем регионе, которая удостоилась такой высокой награды. И не спроста. Организация MoveGreen проводит мониторинг и работает над улучшением качества воздуха в нашей стране. Под руководством Колесниковой MoveGreen разработала приложение AQ.kg, которое каждые двадцать минут собирает данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе, включая PM2,5, PM10 и двуокиси азота, в двух крупнейших городах Кыргызстана – Бишкеке и Оше.

Начиная с 2017 года организация провела ряд мероприятий. Например, одна из первых городских интервенций – активисты развесили в столице баннеры из белого материала, на которых было написано: "Воздух в Бишкеке", и решили посмотреть, насколько быстро белая ткань загрязнится. Материал стал серого цвета, и этот эксперимент показал, насколько пыльно на наших улицах.

В 2017 году были установлены первые датчики гражданского мониторинга.

Сегодня все могут видеть доступные данные не только гражданского мониторинга, но и Кыргызгидромета. Тогда же начали выяснять, что в городе является основным источником загрязнения воздуха: ТЭЦ, бани, котельные, выхлопные газы от автомобилей или отопление в частном секторе. В период карантина, когда движение автомобилей было ограничено, а ТЭЦ не работало, стало понятно, что больше всего на ситуацию с воздухом влияет отопление частного сектора.

В конце прошлого года совместно с организацией ЮНИСОН MoveGreen организовали медиатур по пяти домам, где используются энергоэффективные технологии для сохранения тепла в помещении.

Также MoveGreen часто проводит встречи с горожанами, в прошлом году, к примеру, прошло три шаарканы, на которых вместе с экспертами и специалистами обсуждались актуальные проблемы и пути их решения. Также прошли мирные митинги, на которых горожане пытались привлечь внимание властей к грязному воздуху в столице.

Кстати, по данным ООН, кроме Марии Колесниковой, в этом году высокой экологической награды удостоились премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, организация "Морские женщины Меланезии", ветеринар из Уганды Глэдис Калема-Зикусока.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли получила награду в номинации "Политическое лидерство" за свои усилия по защите малых островных развивающихся государств. Премьер-министр первой согласилась с планом действий в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Под ее руководством Барбадос поставил перед собой амбициозные цели по внедрению возобновляемых источников энергии, приняв обязательство полностью отказаться от использования ископаемого топлива в электроэнергетическом и транспортном секторах к 2030 году.

Организация "Морские женщины Меланезии" (Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова), удостоенная награды в номинации "Вдохновение и действие", обучает местных женщин отслеживать и оценивать, используя специальные знания и технологии, процесс обесцвечивания коралловых рифов, оказавшихся под угрозой полного исчезновения.

А доктор Глэдис Калема-Зикусока из Уганды, награжденная в номинации "Наука и инновации", стала первым ветеринаром, работающим с дикой природой Уганды, и признанным мировым специалистом по приматам и зоонозам. Как генеральный директор и учредитель организации "Охрана окружающей среды через здравоохранение", она руководит реализацией трех интегрированных стратегических программ в рамках проекта "Единое здоровье".