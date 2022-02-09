В Чуйской области мужчина убил фермера, а потом угнал его быков (видео)

В Чуйской области по горячим следам задержан подозреваемый в тяжком преступлении, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

8 февраля текущего года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что в одном из сел обнаружена бесхозная автомашина.

Следственно-оперативной группой установлено, что рядом с бесхозной автомашиной марки "Toyota Land Cruiser Prado", на расстоянии 100 метров обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти (предварительно с множественными ножевыми ранениями). Личность мужчины установили, это оказался 56-летний О.Т. житель Бишкека. Он числился без вести пропавшим с 7 февраля 2022 года.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.122 (Убийство) УК КР, назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления установлен и задержан 33-летний Т.А., житель Чуйской области. Задержанный водворен в ИВС.

По предварительным данным между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гражданину О.Т. были нанесены ножевые ранения. Кроме того, имеется информация, что подозреваемый Т.А заставил потерпевшего позвонить своему работнику на ферме, чтобы он отдал ему 30 голов крупного рогатого скота. Далее, он приехал в принадлежащий убитому мужчине сарай, и загрузив 30 быков уехал. Расследование продолжается.