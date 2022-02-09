Старейший паб Англии закрылся спустя 1229 лет работы

В Великобритании в городе Сент-Олбанс закрылся под названием Ye Olde Fighting Cocks. Он был основан в 793 году, прошел через несколько войн, чуму и экономические кризисы, но не пережил ковид и новые локдауны. Об этом сообщает Daily Mail.

Паб, претендующий на звание старейшего в Великобритании, закрылся после того, как владелец был вынужден перейти в администрацию из-за "чрезвычайно сложных торговых традиций", вызванных компанией Covid.

Кристо Тофали, управляющий рестораном Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе, Хартфордшир, сказал, что у него "разбито сердце" и он "сделал все возможное", чтобы сохранить его открытым.

Теперь все десять сотрудников паба остались без работы - некоторые из них переехали в Сент-Олбанс специально ради должности в заведении. Возможно, у паба появятся новые инвесторы, и он снова откроется. Однако, по подсчетам Тофалли, следующему владельцу придется вложить несколько миллионов фунтов стерлингов, чтобы заведение начало вновь приносить доход.