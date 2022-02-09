Опубликован график теледебатов для кандидатов в ЖК на повторных выборах

В Кыргызстане опубликован график теледебатов по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, сообщает пресс-служба ЦИК.

Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным избирательным округам должен быть не менее тридцати минут в рабочие дни на каналах региональных телерадиоорганизаций.

Бесплатное эфирное время – ЗАО "Пятый канал"

Эфирное время (индивидуальное выступление) с 9 февраля по 25 февраля, 15 минут для каждого кандидата

Дебаты с 14 февраля по 25 февраля, 15 минут для каждого кандидата

Общее время дебатов по городу Бишкек: 780 минут (13 часов)

Итого общее бесплатное эфирное время: 1560 минут (26 часов)

Дебаты состоят, как правило, из следующих компонентов:

1) представление программы кандидата, политической партии;

2) ответы на вопросы (Вопросы для кандидатов, которые будут заданы на теледебатах, Центральная избирательная комиссия отправит в запечатанных конвертах с печатью, которые дополнительно будут помещены в сейф-пакеты и вскрыты прямо в ходе дебатов в прямом эфире. Кандидаты выбирают конверты с вопросами рандомно.

3) вопросы спикеров друг другу (количество вопросов определяется в зависимости от количества участников дебатов (кандидатов, кандидатов из списка политической партии);

4) обращение к избирателям (отводится оставшееся время в равном распределении времени).

Статья 36:

Участник предвыборных дебатов обязан: