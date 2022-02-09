В Бишкеке проводят дезинфекцию автобусов

В Бишкеке в столичных автобусах после каждой смены проводится санитарная обработка, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что под пристальным контролем – не только водители, но и сами автобусы. Санитарная обработка проходит ежедневно в специальном помещении. Пока автобус моют снаружи, дезинфектор работает внутри, салон тщательно протирается чистящими средствами, содержащими хлор.

Стоит отметить, водители общественного транспорта проходят медицинское обследование два раза, перед выходом на линию и после окончания смены.

При необходимости, маски можно приобрести у водителя. Коробки с такими масками есть в каждом автобусе. Каждый салон в оснащен антисептическими средствами –санитайзерами.

Сейчас на маршруты по городу ежедневно выходит до 90 автобусов.

Пассажирам показывают ролики о правилах соблюдения личной гигиены в целях профилактики вирусных заболеваний.