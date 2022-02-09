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В Египте нашли древние школьные "тетрадки". Им две тысячи лет

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- Канат Кожоев
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На раскопках в городе Атрибис археологи нашли 18 тысяч глиняных черепков с текстами - остраконов. Некоторые из них - списки покупок, перечни имен и вещей. Остальные - школьные "тетрадки" возрастом две тысячи лет.

"Мы нашли списки месяцев, чисел, арифметические задачи, грамматические упражнения, таблички с рисунками и "птичьим алфавитом". Это азбука, в которой каждой букве соответствовала птица, название которой с нее начиналась", - рассказали ученые.

Находка в Атрибисе по масштабам сравнима только с обнаружением огромного количества черепков в Дейр-эль-Медине - городе ремесленников, работавших над созданием храмов Долины царей.


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URL: https://www.vb.kg/413763
Теги:
археология, мировые новости
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