Как в ребенке "воспитывали" мужика

- Кто сотворил это с вашим сыном?! - адвокат Жаныш Бараков выкладывал одну за другой фотографии. С них на Алену Чумакову смотрел ее полуторагодовалый сынок Егорка - с вывернутыми ушами, гематомами, ожогами, огромными синяками по всему телу. Мать не выдержала, разрыдалась, попросила выйти из зала суда родственников обвиняемого и рассказала правду.

Мы продолжаем следить за судьбой маленького Егора, который попал в больницу 3 февраля с многочисленными побоями, ожогами и трещиной в основании черепа. Мать мальчика сначала рассказывала, что сына избил работодатель, но когда дело дошло до суда, стала активно его выгораживать. По новой версии, Егор нанес себе повреждения сам - он был очень активным ребенком.

К очередному заседанию адвокат потерпевшей стороны готовился тщательно. Надо было вывести на чистую воду основную свидетельницу - мать Егора. Адвокат составил три листа вопросов, чтобы поймать ее на нестыковках и лжи. Но задать их не пришлось - Алена все рассказала сама, фотографии сына заставили ее пережить тот день заново.

- Она говорила, а мы рыдали, даже судья едва сдерживался - это невозможно было слушать! Оказывается, издевательства были систематическими, Егорка сознание терял от боли, но его не везли к врачам, чтобы те не обратились в милицию. Алена и Коля - мой сын - панически боялись хозяина фермы, на которой работали. Александр Самаркин избивал Колю не раз, он рассек ему лопатой голову, пришлось зашивать. В травмпункте сын соврал, что упал с лошади. Александр прострелил ему палец на ноге, пуля до сих пор находится в кости. Моего сына Самаркин презирал, говорил, что он не мужик. Грозился вырастить мужиком Егорку, чтобы тот "врезал как следует" своему папаше. В последний раз, когда Коля отобрал у него избитого Егора в бессознательном состоянии и пытался привести его в чувство водой, Самаркин смеялся: "Вот теперь вижу, как ты любишь своего сына", - плача рассказывает бабушка Егорки Наталья Ягдарова.

...Такого откровения от Алены никто не ожидал, в первую очередь ее адвокат, которая уточнила, в здравом ли уме находится ее подзащитная, не принимала ли каких–либо препаратов. Но Алена была непреклонна и решительна - говорила даже о том, что следствие не знало. Рассказала Алена и про огромный долг Николая - это темная история, в которой предстоит разбираться дополнительно. Но именно долговые обязательства Николая, по словам Алены, стали причиной систематических издевательств над Егоркой и его родителями со стороны Самаркина.

...На судебном заседании, которое прошло в прошлый понедельник, допросили также и сожительницу Самаркина - у них двое детей, которых тот никогда и пальцем не тронул.

- Он прекрасный папа, поэтому точно знаю, такого он сделать не мог! - заявила женщина. На вопрос судьи, может ли она сказать что–либо по существу вопроса, свидетельница ответила, что ничего не знает, на фазенду приезжала редко. Но продолжала настаивать, что ее Саша не мог так поступить с чужим малышом.

Однако есть другие свидетели того, что происходило на фазенде. Выступить в суде согласились не все. Одна женщина, видевшая избиения Егора, сначала согласилась сотрудничать со следствием, а потом категорически отказалась. Не убедили ее и обещания выдать ей охранный ордер. Слишком хорошо знает она нрав Самаркина и его родни - а ей еще жить с ними в одном городе. Но нашлись и те, кто не побоялся сказать правду, - их суд опросит на следующем заседании, которое состоится 13 мая.

Хотелось бы, чтобы на нем присутствовали и представители органов опеки и попечительства. Они были в качестве слушателей на первых двух заседаниях, а затем пропали. Но их участие критически важно, ведь все, что говорят участники процесса, станет основанием для принятия главного решения - с кем останется Егор, кто сможет залечить его душевные и телесные раны. По словам врачей, малыш будет восстанавливаться после полугодичных истязаний несколько лет.