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Исследование: три секунды упражнений в день делают мышцы сильнее

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- Умар Тамашев
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Всего три секунды упражнений в день за месяц увеличивают мышечную силу на 10 процентов. К таким выводам пришли ученые из Университета Эдит Коуэн в ходе эксперимента с участием 39 студентов.

В зависимости от типа микротренировки добровольцев поделили на три группы. Им нужно было пять дней в неделю по три секунды с максимальным усилием выполнять изометрическое, концентрическое или эксцентрическое упражнение на бицепс.

  1. Изометрическое сокращение - пребывание мышцы в неподвижном состоянии при нагрузке. Необходимо удерживать вес параллельно земле.
  2. Концентрическое сокращение - укорачивание мышцы. Происходит при подъеме веса.
  3. Эксцентрическое сокращение - удлинение мышцы. Нужно опустить вес, разогнув руку.

После месяца тренировок ученые повторно измерили мышечную силу добровольцев. У тех, кто опускал гантели, она увеличилась на 10%.

Другие добровольцы тоже стали сильнее, но показатели были ниже. В контрольной группе, не выполнявшей никаких упражнений, изменений не зафиксировано.

"Результаты показывают, что даже очень короткие физические нагрузки - всего 60 секунд за четыре недели - могут увеличить мышечную силу. Люди думают, что нужно тратить много времени на тренировки, но это не так. Качественные интенсивные экспресс-нагрузки полезны для тела, так как каждое сокращение мышц имеет значение", - подытожил соавтор исследования Кен Носака.


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URL: https://www.vb.kg/413768
Теги:
здоровье, мировые новости
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