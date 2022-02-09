В КР налогоплательщики должны представлять отчеты по подоходному налогу

В Кыргызстане государственная налоговая служба информирует, что все налогоплательщики, включая субъектов малого, среднего предпринимательства и некоммерческие организации, отчеты по подоходному налогу и по средствам государственного социального страхования, начиная за отчетные периоды с 1 января 2022 года, должны ежемесячно предоставлять по единой форме FORM STI-161. Сообщает пресс-служба ГНС.

В соответствии с Налоговым кодексом, налоговый агент ежемесячно, не позднее 20 числа, обязан представлять отчетность по подоходному налогу в налоговый орган по месту его уплаты.

Подоходный налог, удерживаемый налоговым агентом, уплачивается по месту текущего налогового учета налогового агента, а при наличии обособленных подразделений – по месту учетной регистрации обособленного подразделения.

В этой связи плательщикам, ранее сдававшим расчетные ведомости и отчеты по подоходному налогу в разные налоговые органы, необходимо пройти регистрацию в органах Социального фонда по месту предоставления отчета по подоходному налогу, предварительно закрыв регистрационный номер Социального фонда по прежнему месту предоставления расчетной ведомости.

В связи с вышеуказанным, исключается прием расчетных ведомостей по средствам государственного социального страхования за отчетные периоды с 1 января 2022 года. При этом у плательщиков страховых взносов имеется возможность сдавать первичные и уточненные расчетные ведомости за отчетные периоды до 1 января 2022 года.

Отметим, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся субъекты, зарегистрированные как налогоплательщики общего налогового режима, так и налогоплательщики, зарегистрированные по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога, в том числе субъекты, уплачивающие налоги по ставке, равной нулю.

В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса решением налогового органа на основании письменного заявления налогоплательщика срок предоставления налоговой отчетности может быть продлен на 30 дней.