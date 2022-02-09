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Курманкул Зулушев: Коррупцию выявили в четырех распредкомпаниях

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- Бакыт Басарбек
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По коррупции в сфере энергетики генпрокуратура сегодня завела четыре уголовных дела. Об сегодня на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, уголовные дела заведены в отношении Ошэлектро, Жалалабатэлектро, Востокэлектро и Северэлектро.

"На сегодняшний день допрошены более 5 тысяч человек. Дело в том, что на пустые здания они списывали электричество на миллионы сомов. Сейчас идет следствие. По данным счетной палаты, ущерб с 2016 по 2020 год составляет примерно 897 млн сомов. Но так как следствие продолжается, то окончательные цифры будут озвучены позже", - сказал Зулушев.


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URL: https://www.vb.kg/413772
Теги:
Востокэлектро, коррупция, Курманкул Зулушев, Северэлектро
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