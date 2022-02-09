Обращение кандидата в депутаты ЖК Эльвиры Сурабалдиевой к избирателям

Кандидат в депутаты по Первомайскому избирательному округу Эльвира Сурабалдиева обратилась к избирателям с обращением:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Наша страна пережила немало волнений за 30 лет независимости. Но к сожалению, экономика государства не растет, коррупция так и продолжает существовать во властных структурах, жизнь дорожает с каждым годом, много качественных кадров перебирается в другие страны. Мне, как гражданину КР, больно смотреть на все происходящее и сидеть сложа руки. Именно по этой причине в 2015 году я приняла решение баллотироваться в парламент и что-то изменить в этой системе. Один в поле не воин. Но кто сказал, что я воюю одна? Все эти годы меня поддерживало огромное количество соотечественников, за что я им благодарна и по сей день.

Будучи депутатом VI созыва, а затем вице-премьером, старалась максимально помогать населению, в том числе и по персональным обращениям. Во время политической паузы не прекращала быть активной в социальной сфере, но как вы знаете, трибуна дает больше шансов помочь людям глобально.

Нам нужно понять то, что депутат - это не какой-то важный человек, при виде которого все должны кланяться и бояться, либо же считать каждого политика заядлым коррупционером. Депутат – это прежде всего народный избранник, который обязан трудиться во благо народа и считать своим долгом помочь каждому гражданину, так как любой из Вас ценен.

Именно с таким мышлением и нужно работать, что я и старалась делать на протяжении последних лет. Если Вы снова доверите быть Вашим гласом народа в парламенте, то обещаю, что продолжу двигаться в том же направлении, которое выбрала раньше. А именно: говорить только правду, добиваться правды от других слуг народа и чиновников, думать прежде всего о благосостоянии граждан и инициировать законы, облегчающие жизнь кыргызстанцев.

Уважаемые соотечественники, прошу поддержать меня на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Мой номер 4 в избирательном бюллетени. 27 февраля голос каждого будет важен. Даю слово, что не подведу Вас. Построим светлое будущее вместе!"