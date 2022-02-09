Италия сделает защиту окружающей среды частью Конституции

Необходимость охраны окружающей среды, экосистем и биологического разнообразия будет упоминаться в Конституции Италии, соответствующий законопроект был утвержден нижней палатой парламента. Об этом [urlhttps://regnum.ru/news/polit/3501273.html]сообщает[/url] ИА REGNUM.

"За" проголосовали 468 депутатов, 1 депутат против и еще шесть парламентариев воздержались.

В документе говорится, что государство должно охранять окружающую среду, биоразнообразие и экосистему "на пользу будущих поколений". В нем также говорится о том, что любая частная экономическая инициатива не должна наносить вред здоровью или окружающей среде.