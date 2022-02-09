Акцию по унижению школьных учителей провели в Андижанской области

Об этом сообщает издание Eur Asia Daily с ссылкой на ИА ASIA-Plus.

Как передает агентство, в начале февраля в школе провели собрание родителей, где также участвовали представители местной администрации. Преподавателей обвинили в том, что они работают не на должном уровне, имеют низкие показатели и заставили стоять перед родителями и говорить: "Мы виноваты".

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс. После этого главы Андижанской области и Мархаматского района заступились за учителей и заявили, что больше не допустят такого унижения педагогов.

По словам руководителя области Шухратбека Абдурахманова, такую ситуацию можно рассматривать как попытку опорочить честь и достоинство учителей.

"В то время как внимание к нашим педагогам было поднято на уровень государственной политики аморальность и безграмотность некоторых руководителей привели к непростительной ошибке", - сказал он.