Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

Акцию по унижению школьных учителей провели в Андижанской области

120  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает издание Eur Asia Daily с ссылкой на ИА ASIA-Plus.

Как передает агентство, в начале февраля в школе провели собрание родителей, где также участвовали представители местной администрации. Преподавателей обвинили в том, что они работают не на должном уровне, имеют низкие показатели и заставили стоять перед родителями и говорить: "Мы виноваты".

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс. После этого главы Андижанской области и Мархаматского района заступились за учителей и заявили, что больше не допустят такого унижения педагогов.

По словам руководителя области Шухратбека Абдурахманова, такую ситуацию можно рассматривать как попытку опорочить честь и достоинство учителей.

"В то время как внимание к нашим педагогам было поднято на уровень государственной политики аморальность и безграмотность некоторых руководителей привели к непростительной ошибке", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413779
Теги:
учителя, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  