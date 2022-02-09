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Товарооборот между Кыргызстаном и Россией вырос на 46 процентов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Товарооборот между Кыргызстаном и Россией в 2021 году вырос на 46 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил посол РФ в КР Николай Удовиченко.

По его словам, товарооборот между Кыргызстаном и Россией в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов.

"Экспорт товаров из Кыргызстана в Россию вырос с 240 миллионов долларов до 333 миллионов долларов, то есть на 38 процентов .Также стоит отметить денежные переводы из России в Кыргызстан. Так в прошлом году было переведено около 2,6 миллиарда долларов. Фактически, это объем республиканского бюджета", - сказал Удовиченко.


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URL: https://www.vb.kg/413781
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, экономика, товары
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