Товарооборот между Кыргызстаном и Россией вырос на 46 процентов

Товарооборот между Кыргызстаном и Россией в 2021 году вырос на 46 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил посол РФ в КР Николай Удовиченко.

По его словам, товарооборот между Кыргызстаном и Россией в прошлом году составил 2,5 миллиарда долларов.

"Экспорт товаров из Кыргызстана в Россию вырос с 240 миллионов долларов до 333 миллионов долларов, то есть на 38 процентов .Также стоит отметить денежные переводы из России в Кыргызстан. Так в прошлом году было переведено около 2,6 миллиарда долларов. Фактически, это объем республиканского бюджета", - сказал Удовиченко.