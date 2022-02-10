Почему никто не ждет от Максима Гордеева чуда

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине принимают участие 4 тысячи спортсменов из 96 стран, которые будут выявлять сильнейших в 15 дисциплинах по 7 видам спорта. Кыргызстан, как известно, на Играх в Поднебесной представит только один спортсмен - горнолыжник Максим Гордеев.

Ранее проводы нашего олимпийца в Поднебесную получились торжественными. Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов вручил Максиму Гордееву флаг Кыргызстана, передав теплые напутственные слова президента страны Садыра Жапарова.

В ответ главный тренер спортсмена Игорь Борисов подчеркнул, что они приложат все усилия для того, чтобы оправдать возложенные на его ученика надежды и достойно представить родную страну на Олимпийских Играх.

О том, что было сделано для единственного кыргызстанца на мировой Олимпиаде, отчитался и президент Национального олимпийского комитета Садыр Мамытов. "НОК надеется, что наш горнолыжник покажет в Пекине свой лучший результат. Максима Гордеева полностью экипировали, приобрели форму и инвентарь у известной зарубежной фирмы", - подчеркнул Мамытов.

В стремлении Гордеева достойно выступить на Играх–2022 сомневаться не приходится. Он очень целеустремленный, самолюбивый в лучшем смысле этого слова спортсмен. Но почему за путевку на Олимпиаду–2022 боролся только он? Получается, в стране больше нет перспективных спортсменов олимпийского уровня. Не смог получить заветный пропуск в Поднебесную лыжник Тариэль Жаркымбаев, хотя четыре года назад он выступал на Играх в Пхенчхане. В стране действуют три школы по зимним видам спорта, но талантливых юниоров они не готовят. Или, может быть, у юношей и девушек нет возможности раскрыть свои способности? Тренеры по горнолыжному спорту утверждают, что их ученики должны ежегодно участвовать минимум в 30 крупных международных соревнованиях, только тогда можно рассчитывать на рост их мастерства. Но об этом ребята могут только мечтать.

Кстати, руководители департамента спорта Министерства культуры, информации и молодежной политики, а также боссы НОК (и бывшие, и ныне действующие) даже не поинтересовались причинами ухода из большого спорта участника Олимпиады в Пхенчхане опытного горнолыжника Евгения Тимофеева. Пусть будет известно равнодушным функционерам, что Жене надоело одалживать деньги для поездок за рубеж, месяцами тренироваться дома, к тому же после свадьбы необходимо было обеспечивать семью.

Ради объективности, конечно, можно сказать, что за год до Игр в Пекине государство выделяло Максиму Гордееву и его тренеру средства для прохождения за границей учебно–тренировочных сборов и участия в лицензионных соревнованиях. Но дело в том, что спортсмен должен готовиться к Олимпиаде, как минимум, четыре года.

Никто не ждет от Максима на этих соревнованиях чуда. Он выступит в свою силу, но о том, что он станет призером Игр или сумеет войти в десятку сильнейших горнолыжников, - остается только мечтать. Еще ни одному спортсмену в мире не удавалось стать лучшим без должной материальной поддержки.