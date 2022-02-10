Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Почему никто не ждет от Максима Гордеева чуда

131  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине принимают участие 4 тысячи спортсменов из 96 стран, которые будут выявлять сильнейших в 15 дисциплинах по 7 видам спорта. Кыргызстан, как известно, на Играх в Поднебесной представит только один спортсмен - горнолыжник Максим Гордеев.

Ранее проводы нашего олимпийца в Поднебесную получились торжественными. Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов вручил Максиму Гордееву флаг Кыргызстана, передав теплые напутственные слова президента страны Садыра Жапарова.

В ответ главный тренер спортсмена Игорь Борисов подчеркнул, что они приложат все усилия для того, чтобы оправдать возложенные на его ученика надежды и достойно представить родную страну на Олимпийских Играх.

О том, что было сделано для единственного кыргызстанца на мировой Олимпиаде, отчитался и президент Национального олимпийского комитета Садыр Мамытов. "НОК надеется, что наш горнолыжник покажет в Пекине свой лучший результат. Максима Гордеева полностью экипировали, приобрели форму и инвентарь у известной зарубежной фирмы", - подчеркнул Мамытов.

В стремлении Гордеева достойно выступить на Играх–2022 сомневаться не приходится. Он очень целеустремленный, самолюбивый в лучшем смысле этого слова спортсмен. Но почему за путевку на Олимпиаду–2022 боролся только он? Получается, в стране больше нет перспективных спортсменов олимпийского уровня. Не смог получить заветный пропуск в Поднебесную лыжник Тариэль Жаркымбаев, хотя четыре года назад он выступал на Играх в Пхенчхане. В стране действуют три школы по зимним видам спорта, но талантливых юниоров они не готовят. Или, может быть, у юношей и девушек нет возможности раскрыть свои способности? Тренеры по горнолыжному спорту утверждают, что их ученики должны ежегодно участвовать минимум в 30 крупных международных соревнованиях, только тогда можно рассчитывать на рост их мастерства. Но об этом ребята могут только мечтать.

Кстати, руководители департамента спорта Министерства культуры, информации и молодежной политики, а также боссы НОК (и бывшие, и ныне действующие) даже не поинтересовались причинами ухода из большого спорта участника Олимпиады в Пхенчхане опытного горнолыжника Евгения Тимофеева. Пусть будет известно равнодушным функционерам, что Жене надоело одалживать деньги для поездок за рубеж, месяцами тренироваться дома, к тому же после свадьбы необходимо было обеспечивать семью.

Ради объективности, конечно, можно сказать, что за год до Игр в Пекине государство выделяло Максиму Гордееву и его тренеру средства для прохождения за границей учебно–тренировочных сборов и участия в лицензионных соревнованиях. Но дело в том, что спортсмен должен готовиться к Олимпиаде, как минимум, четыре года.

Никто не ждет от Максима на этих соревнованиях чуда. Он выступит в свою силу, но о том, что он станет призером Игр или сумеет войти в десятку сильнейших горнолыжников, - остается только мечтать. Еще ни одному спортсмену в мире не удавалось стать лучшим без должной материальной поддержки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413785
Теги:
Китай, Кыргызстан, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  