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К питьевому водоснабжению жителей Узбекистана приглашают частный сектор

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К организации питьевого водоснабжения жителей Узбекистана привлекут частный сектор. Об этом было заявлено 8 февраля на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева.

Власти обеспечат заинтересовавшимся предпринимателям ряд льгот. К примеру, для строительства объектов водного хозяйства, приобретения спецтехники и оборудования им выделят субсидии на покрытие расходов по кредитам в части, превышающей 14% ставки. Отменят таможенные пошлины на ввозимое оборудование и технику. Упростят порядок размещения социальных заказов, отбора частных партнеров и финансирования проектов.

Ставку налога на прибыль, имущество, земельного и социального налога для предприятий водоснабжения с участием частного сектора установят на уровне 1%. Размер платы за частные услуги водоснабжения в махаллях (общинах) будут определять по согласованию с местными кенгашами (советами).

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/413789
Теги:
вода, Узбекистан
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