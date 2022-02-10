В Бишкеке напоминают: кто должен очищать тротуары от снега и льда

В Бишкеке проводят беседы о необходимости очистки территории от снега и льда, сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Сегодня, 9 февраля, инспекторы обошли порядка 315 таких объектов.

Согласно правилам благоустройства, уборку и очистку от снега и льда прилегающей территории должны проводить сами предприятия, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов, привлекать наемных рабочих.

По вопросам нарушения правил благоустройства можете обращаться по номерам:

По Свердловскому району: 0551551745;

По Октябрьскому району: 0505523832;

По Первомайскому району: 0555404818;

По Ленинскому району: 0554222213.