В Бишкеке напоминают: кто должен очищать тротуары от снега и льда

В Бишкеке проводят беседы о необходимости очистки территории от снега и льда, сообщает пресс-служба мэрии.
Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Сегодня, 9 февраля, инспекторы обошли порядка 315 таких объектов.
Согласно правилам благоустройства, уборку и очистку от снега и льда прилегающей территории должны проводить сами предприятия, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов, привлекать наемных рабочих.
По вопросам нарушения правил благоустройства можете обращаться по номерам:
По Свердловскому району: 0551551745;
По Октябрьскому району: 0505523832;
По Первомайскому району: 0555404818;
По Ленинскому району: 0554222213.