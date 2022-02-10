Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

В Бишкеке напоминают: кто должен очищать тротуары от снега и льда

394  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проводят беседы о необходимости очистки территории от снега и льда, сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Сегодня, 9 февраля, инспекторы обошли порядка 315 таких объектов.

Согласно правилам благоустройства, уборку и очистку от снега и льда прилегающей территории должны проводить сами предприятия, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов, привлекать наемных рабочих.

По вопросам нарушения правил благоустройства можете обращаться по номерам:

По Свердловскому району: 0551551745;

По Октябрьскому району: 0505523832;

По Первомайскому району: 0555404818;

По Ленинскому району: 0554222213.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413791
Теги:
благоустройство, Бишкек, снег, выпал снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  