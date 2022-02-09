В Кыргызстане в 2022 году отремонтируют и модернизируют 4 аэропорта

В Кыргызстане ОАО "Международный аэропорт "Манас" в 2022 году планирует реализацию проектов по реконструкции и модернизации нескольких аэропортах. Об этом сообщил председатель правления Бакыт Шаршеев 9 февраля на открытии нового зала ожидания в Международном аэропорту "Иссык-Куль". Сообщает пресс-служба аэропорта "Манас".

В настоящее время был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по следующим объектам:

- строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Каракол" и реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома с удлинением искусственной взлетно-посадочной полосы на 400 метров.

- реконструкция элементов аэродрома аэропорта "Баткен".

"После разработки проекта мы планируем начать строительно-монтажные работы нового здания аэровокзала аэропорта "Каракол" и реконструкцию искусственного покрытия элементов аэродромов "Каракол" и "Баткен" в этом году.

Также прорабатывается вопрос по строительству грузового терминала в Международном аэропорту "Ош" и строительство нового здания АВК в аэропорту "Нарын" общей площадью 530 м2. Мы постараемся осуществить все наши планы и задачи, поставленные перед нами президентом Садыром Жапаровым по улучшению и развитию аэропортов Кыргызстана, увеличению прибыли и расширению географии полетов", - сказал Бакыт Шаршеев.