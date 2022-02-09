В Кыргызстане осталось 146 ветеранов Великой Отечественной войны

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, в Кыргызстане на данное время осталось 146 ветеранов ВОВ, который на сегодняшний день получают ежемесячную выплату в размере 7 000 сомов, а также ежегодную единовременную выплату и ежемесячную пожизненную стипендию Президента КР. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ КР.

По данным пресс-службы, кроме того, государство выплачивает ежемесячную денежную компенсацию 25 категориям льготников - это ветераны афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, реабилитированные граждане, почетные доноры, инвалиды Советской Армии, несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, трудармейцы, семьи погибших воинов в ВОВ, вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также ЛОВЗ по зрению и слуху.

"Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов. В январе текущего года число получателей составило 37 371 человек. Выплаты были произведены на сумму 76 млн 118 тыс сомов.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 мая 2021 года, министерством произведена выплата единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в связи с событиями 28-30 апреля 2021 года в Баткенской области КР:

семьям погибших по 1 000 000 сомов;

пострадавшим гражданам в зависимости от тяжести повреждений от 50 000 сом до 100 000 сомов.

На 1 января 2022 года единовременная денежная компенсация выплачена 137 гражданам на общую сумму 37 млн 536,75 тыс. сом, из них:

семьям погибших (31 человек) на сумму – 31 млн 155,0 тыс. сом;

пострадавшим (106 человек) на сумму – 6 млн 381,75 тыс. сом.