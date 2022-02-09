Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.80 - 97.30

В Кыргызстане осталось 146 ветеранов Великой Отечественной войны

171  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, в Кыргызстане на данное время осталось 146 ветеранов ВОВ, который на сегодняшний день получают ежемесячную выплату в размере 7 000 сомов, а также ежегодную единовременную выплату и ежемесячную пожизненную стипендию Президента КР. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ КР.

По данным пресс-службы, кроме того, государство выплачивает ежемесячную денежную компенсацию 25 категориям льготников - это ветераны афганской войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, реабилитированные граждане, почетные доноры, инвалиды Советской Армии, несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, трудармейцы, семьи погибших воинов в ВОВ, вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ, а также ЛОВЗ по зрению и слуху.

"Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов. В январе текущего года число получателей составило 37 371 человек. Выплаты были произведены на сумму 76 млн 118 тыс сомов.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 мая 2021 года, министерством произведена выплата единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в связи с событиями 28-30 апреля 2021 года в Баткенской области КР:

семьям погибших по 1 000 000 сомов;

пострадавшим гражданам в зависимости от тяжести повреждений от 50 000 сом до 100 000 сомов.

На 1 января 2022 года единовременная денежная компенсация выплачена 137 гражданам на общую сумму 37 млн 536,75 тыс. сом, из них:

семьям погибших (31 человек) на сумму – 31 млн 155,0 тыс. сом;

пострадавшим (106 человек) на сумму – 6 млн 381,75 тыс. сом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413795
Теги:
ветераны, Кыргызстан, Министерство труда и соцразвития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  