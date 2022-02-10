Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 96.80 - 97.30

Иран готов сотрудничать с Кыргызстаном в нефтехимической отрасли

200  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Тегеран, в рамках международной выставки "Иран Пласт 2022", состоялась встреча чрезвычайного и полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра нефти – руководителем национальной нефтехимической компании Ирана Мортеза Шахмирзаи.

В ходе встречи, посол КР в ИРИ Сыдыков, отметив заметные достижения Ирана в нефтехимической промышленности, обсудил возможные направления взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе, возможные поставки минеральных удобрений в Кыргызстан для удовлетворения потребностей в сфере сельского хозяйства и промышленности.

В свою очередь, заместитель министра нефти ИРИ М. Шахмирзаи заявил, что потенциал нефтехимической промышленности Ирана позволяет обеспечить внутренние потребности страны и экспортировать в страны региона, выразив готовность к плодотворному сотрудничеству в этом направлении.

По итогам встречи, стороны договорились развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Ираном в различных направлениях нефтехимической промышленности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413797
Теги:
Иран, нефть, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  