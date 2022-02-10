Иран готов сотрудничать с Кыргызстаном в нефтехимической отрасли

В городе Тегеран, в рамках международной выставки "Иран Пласт 2022", состоялась встреча чрезвычайного и полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра нефти – руководителем национальной нефтехимической компании Ирана Мортеза Шахмирзаи.

В ходе встречи, посол КР в ИРИ Сыдыков, отметив заметные достижения Ирана в нефтехимической промышленности, обсудил возможные направления взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе, возможные поставки минеральных удобрений в Кыргызстан для удовлетворения потребностей в сфере сельского хозяйства и промышленности.

В свою очередь, заместитель министра нефти ИРИ М. Шахмирзаи заявил, что потенциал нефтехимической промышленности Ирана позволяет обеспечить внутренние потребности страны и экспортировать в страны региона, выразив готовность к плодотворному сотрудничеству в этом направлении.

По итогам встречи, стороны договорились развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Ираном в различных направлениях нефтехимической промышленности.