Ряд ответственных работников ОАО "Айыл-Банк" задержаны за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках уголовного дела по статье 336 часть 1 УК КР ("Коррупция") ГКНБ проверяется коррупционная схема в ОАО "Айыл-Банк" (100-процентная государственная доля), заключающаяся в умышленной выдаче нецелевых и неликвидных кредитных средств в ущерб интересам государства.

В 2017 году ОАО "Айыл-Банк" был выдан кредит в сумме 3,5 миллиона долларов США (295,7 миллиона сомов) частной компании ОсОО "Россиф" с искусственным завышением залогового имущества в ущерб интересам государства.

Установлено, что имущество, выставленное ОсОО "Россиф" банку в качестве залога, стоимостью 348,5 миллиона сомов, по оценке Государственной судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции, составило в цене всего 271,8 миллиона сомов. Разница оценочной стоимости составила 76,6 миллиона сомов.

По результатам следственно-оперативных мероприятий ГКНБ задержан ряд ответственных работников ОАО "Айыл-Банк", которые наладили устойчивую коррупционную схему. Она выражалась в лоббировании интересов коммерческих субъектов при выдаче кредитов – М.Н.Т., Ш.У.Ж., С.М.А. и А.Ж.А.. Они водворены в ИВС ГКНБ.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия. По результатам будут приняты процессуальные решения. Также проводится работа по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.