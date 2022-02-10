"Равные права": Трудовой кодекс в одном приложении

В Кыргызстане создано и уже функционирует мобильное приложение "Равные права", которое было разработано для обеспечения универсального доступа к информации о трудовых правах для людей с инвалидностью. Об этом, таком необходимом помощнике при поиске работы и трудоустройстве знают не многие, и потому мы решили о нем рассказать.

Приложение заполнено ресурсами о трудовых правах людей с инвалидностью на трудоустройство, а также в нем можно найти разработанные материалы для работодателей, представителей профсоюзов, юристов по трудовым вопросам, желающих получить больше информации о своих правах в процессе найма и трудоустройства людей с инвалидностью. Также представлены материалы по национальному и международному законодательству.

Инициатор такого мобильного приложения - Центр солидарности в Кыргызстане. Это международная организация по трудовым правам, реализующая программы модернизации сектора труда в Кыргызстане, в том числе и правам людей с инвалидностью. Центр солидарности совместно с Министерством труда, миграции и социального развития и с партнерскими организациями решили, что нужно такое мобильное приложение, чтобы каждый мог лучше ознакомиться со своими трудовыми правами. Мобильное приложение доступно для всех людей с различной формой инвалидности. К примеру, в нем есть возможность не только скачать pdf файл, но и прослушать материалы на русском и кыргызском языках, что будет удобно для слабовидящих и незрячих людей.

Медиаэксперт Центра солидарности, советник омбудсмена по правам людей с инвалидностью, а также известный блогер Аскар Турдугулов, известный пользователям соцсетей, как Оскар Райс, рассказывает, что "Равные права" интересны в первую очередь наличием в них Трудового кодекса, который можно почитать и ознакомиться со своими трудовыми правами, узнать о трудоустройстве. Не менее необходимый раздел - Полезная бухгалтерия, в котором можно узнать, какое пособие могут получать люди с инвалидностью, как его правильно оформить, куда подать документы на получение инвалидности.

Также для работодателей и правоохранительных органов, которые могли бы получить информацию, как правильно работать с людьми с инвалидностью, как организовать для них рабочие места. Доступна также информация о пятипроцентной квоте для людей с инвалидностью в организациях и компаниях.

Также есть ссылки на другие сайты, где можно узнать о имеющихся вакансиях.

Аскар Турдугулов работал в различных организациях и много лет продвигает права людей с инвалидностью, говорит, что даже он до недавнего времени не знал, что люди с инвалидностью по Трудовому кодексу должны работать не более 7 часов.

- Обычно при приеме человека с инвалидностью на работу ему назначается стандартный 8-часовой день и 40-часовой в неделю. Но работа для людей с инвалидностью по трудовому законодательству не должна превышать 36 часов в неделю и 7 часов день. Также люди с инвалидностью при устройстве на работу по закону освобождены от испытательного срока, а при приобретении добровольного патента освобождены от страховых взносов при оплачивании со страхового полюса, - говорит он.

Также Аскар рассказал, что в первую очередь в государственных организациях по Трудовому кодексу есть пятипроцентная квота, и госучреждения обязаны принимать на работу людей с инвалидностью. Но, к сожалению, эта норма закона никем не контролируется и потому не всегда соблюдается.

Кстати, еще одна интересная норма закона, которая тоже не всегда соблюдается работодателями, гласит, что если во время работы состояние здоровья человека ухудшилось, то работодатель не может его уволить, а должен перевести его на другую работу, которую он сможет выполнять. Кроме этого, по Трудовому кодексу люди с инвалидностью не попадают под сокращение.

- В Нарыне женщина попала в ДТП и приобрела инвалидность. Директор школы, где она работала учителем, решил ее уволить, так как она передвигается теперь на инвалидной коляске и не может больше работать. Сначала женщина смирилась и пребывала из-за этого в глубокой депрессии. В приложении "Равные права" есть консультанты-юристы, которые могут объяснить права и дать консультации онлайн. После беседы с ними она поняла, что директор не имел права ее увольнять, позвонили ему и поговорили с ним, объяснив на законодательном уровне, что она имеет право работать в школе и дальше. Директор свою ошибку осознал, учителя приняли на работу, а в школе для нее создали условия, сделали пандус при входе, чтобы она самостоятельно могла добираться до кабинета, - рассказывает Аскар Турдугулов.

Приложение "Равные права" можно скачать совершенно бесплатно в Play Market.