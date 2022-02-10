Нарматова предложила инициировать законопроект об иностранных агентах

В Бишкеке сегодня, 10 февраля, на заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова выступила с предложением принять закон об иностранных агентах.

Она напомнила, что в пятом созыве была инициатором вышеуказанного законопроекта, однако не успела с коллегами довести задуманное до логического конца.

"Закон об иностранных агентах нужно рассмотреть во втором чтении на комитете. Дайте протокольное поручение. Если есть желающие, кому небезразлично спокойствие страны, то могут присоединиться к доработке документа. Пока мы не дадим некоторым статус иностранного агента, никакого спокойствия не будет. Некоторые НПО, финансируемые из-за границы, не дают нам покоя, они сами хотят попасть во власть",- сказала Нарматова.