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Нарматова предложила инициировать законопроект об иностранных агентах

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке сегодня, 10 февраля, на заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова выступила с предложением принять закон об иностранных агентах.

Она напомнила, что в пятом созыве была инициатором вышеуказанного законопроекта, однако не успела с коллегами довести задуманное до логического конца.

"Закон об иностранных агентах нужно рассмотреть во втором чтении на комитете. Дайте протокольное поручение. Если есть желающие, кому небезразлично спокойствие страны, то могут присоединиться к доработке документа. Пока мы не дадим некоторым статус иностранного агента, никакого спокойствия не будет. Некоторые НПО, финансируемые из-за границы, не дают нам покоя, они сами хотят попасть во власть",- сказала Нарматова.


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URL: https://www.vb.kg/413810
Теги:
законопроект, Жогорку Кенеш, Надира Нарматова
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