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Число смертей от COVID-19 растет в странах Ближнего Востока - ВОЗ

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В странах Ближнего Востока в последние недели наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом из-за низкого уровня вакцинации, передают СМИ со ссылкой на Reuters.

Об этом сообщили официальные представители Регионального бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье.

За последние шесть недель число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 возросло в среднем до 110 000 в день, а среднесуточное число смертей увеличилось до 345 за последние три недели, сообщил региональный директор ВОЗ Ахмед Аль-Мандхари.

"Большинство новых госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение шести недель подряд", - говорится в сообщении.

Директор по управлению программами Рана Хаджех уточнил, что более 35 процентов населения региона полностью вакцинировано. При этом четверть стран еще не достигли 10 процентов охвата вакцинацией.

Следует отметить, что регион Восточного Средиземноморья ВОЗ включает Ближний Восток, Египет, Сомали, Судан, Джибути, Афганистан и другие страны.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 все еще продолжает набирать обороты и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий.


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URL: https://www.vb.kg/413814
Теги:
ВОЗ, коронавирус
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