Запоминаем правила безопасности при переходе через железную дорогу (видео)

Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" выпустило видеоролик о важности соблюдения правил безопасности при переходе через железную дорогу.
"Железная дорога - зона повышенной опасности!
Основными причинами травматизма на железных дорогах является неоправданная спешка и беспечность, несоблюдение правил безопасности при переходе через железную дорогу
Категорически запрещается перебегать через пути перед движущимся подвижным составом.
Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей.
Обращайте внимание на световые и звуковые сигналы, на предупредительные знаки и плакаты, вывешенные на видных местах в районе перехода и на платформах.
При переходе через железнодорожные пути нельзя пользоваться телефонами, наушниками.
Не подходите к краю платформы, вас может сбить воздушной волной.
Переход через железнодорожные пути осуществлять только через специально сделанные пешеходные дорожки.
При пропуске поезда необходимо находится не ближе 5 метров от крайнего рельса.
Нельзя находиться в междупутье при проходе поездов.
Нельзя допускать детей дошкольного возраста на железнодорожные пути
Соблюдайте правила, берегите себя и окружающих!".