Запоминаем правила безопасности при переходе через железную дорогу (видео)

Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" выпустило видеоролик о важности соблюдения правил безопасности при переходе через железную дорогу.

"Железная дорога - зона повышенной опасности!

Основными причинами травматизма на железных дорогах является неоправданная спешка и беспечность, несоблюдение правил безопасности при переходе через железную дорогу

Категорически запрещается перебегать через пути перед движущимся подвижным составом.

Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей.

Обращайте внимание на световые и звуковые сигналы, на предупредительные знаки и плакаты, вывешенные на видных местах в районе перехода и на платформах.

При переходе через железнодорожные пути нельзя пользоваться телефонами, наушниками.

Не подходите к краю платформы, вас может сбить воздушной волной.

Переход через железнодорожные пути осуществлять только через специально сделанные пешеходные дорожки.

При пропуске поезда необходимо находится не ближе 5 метров от крайнего рельса.

Нельзя находиться в междупутье при проходе поездов.

Нельзя допускать детей дошкольного возраста на железнодорожные пути

Соблюдайте правила, берегите себя и окружающих!".