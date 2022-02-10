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В Кыргызстане дефицит учителей в русскоязычных классах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке одной из частых жалоб родителей учеников является нехватка учителей в школах. Особенно кадровый голод чувствуется в старших классах, где предметных педагогов либо нет, либо они постоянно меняются.

В адрес редакции поступило сообщение, что в школе–гимназии № 62 с начала сентября нет учителей физики, истории, информатики, русского языка и литературы. И это случай не единичный. На сайте школы–лицея № 28 написано, что требуются учителя математики, географии, технологии, изобразительно–художественного творчества. Гимназия № 72 ищет учителя начальных классов с русским языком обучения.

"За два учебных года у дочери в пятом и шестом классах гимназии поменялись учителя по всем предметам и по нескольку раз. Сейчас нет учителя по географии. В прошлой четверти не преподавали предмет "Человек и общество". Те педагоги, которые сейчас есть, вынуждены работать в классах, где сидят по 50 человек. Если учитель совмещает уроки, то просто дает задание ученикам в начале урока и уходит вести предмет в другой класс. Вот и вся замена, а что поняли или нет учащиеся, никого не интересует", - рассказала бишкекчанка Татьяна, мать ученицы 6–го класса одной из статусных гимназий города.

В столичном управлении образования признают проблему и говорят, что работают над этим.

"На сегодняшний день вакантны 250 ставок в муниципальных школах Бишкека. Больше всего не хватает предметников по физике, математике, химии, биологии", - сообщила корреспонденту "ВБ" главный специалист Чолпон Аскарбекова.

Проблема нехватки педагогических кадров возникла именно с русским языком обучения, кыргызскоязычные школы полностью укомплектованы.

Учительский дефицит объясняют низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. Чтобы как–то удержать педагогов, мэрия ввела программу "Депозит молодого учителя". В первый год работы учителям ежемесячно доплачивают по 2 тысячи сомов, второй - по 2,5 тысячи и третий - по 3 тысячи сомов. После того как педагог отрабатывает полных три года, ему выплачивают около 90 тысяч сомов.

"Мы заключаем договоры с вузами, чтобы они направляли выпускников. Стараемся выходить из положения. Чтобы вообще предмет не преподавался, такого нет. Учителя проводят занятия по смежным предметам", - сказала Чолпон Аскарбекова.

Но, конечно, главной проблемой является ничтожно малая зарплата. По данным Министерства образования, сегодня средний оклад школьных педагогов в стране составляет 14 тысяч 960 сомов.

"Размер зарплаты зависит от классификации. За один час учитель со средним профессиональным педагогическим образованием получает 78 сомов, с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации бакалавра - 87,8 сома, с высшим педагогическим - 97,5 сома. Также зарплата учителей зависит от педагогического стажа и нагрузки часов", - сообщили корреспонденту "ВБ" в Минобразе.

Вот и получается, что учителям приходится работать на полторы–две ставки, чтобы выживать. Отсюда - усталость, выгорание на работе, когда вечером нет сил даже до дома дойти. Молодежь не идет в школу, так как не хочет работать за копейки, не видит для себя никаких перспектив. К тому же добавляется отток русскоязычных кадров. Вот из чего складывается дефицит учителей в столичных школах.


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URL: https://www.vb.kg/413819
Теги:
Министерство образования, образование, школа, учителя
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