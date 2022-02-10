Женишбек Токторбаев: Когда Акылбек Жапаров родился евреи заплакали

Депутат ЖК от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Женишбек Токторбаев на заседании парламента выразил недовольство работе главы кабмина Акылбека Жапарова.

По его словам, он уже давно не может получить информацию по поводу золота Кумтора.

"Я хотел получить информацию о "Кумторе", но я подозреваю, что кыргызское золото с Болтуруком охраняют волки. Мудрого Акылбека Жапарова народ хорошо знает. При его назначении даже говорили, что следует зашить ему два кармана. Когда Акылбек Жапаров родился евреи заплакали", - сказал Токторбаев