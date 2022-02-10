В Кыргызстане в 2021 году темпы экономического роста составили 103,6%

Главным результатом социально-экономического развития Кыргызской Республики в 2021 году стал положительный темп роста ВВП. Об этом было сказано на коллегии министерства экономики и коммерции по итогам работы за 2021 год.

По словам первого заместителя министра Сейилбека Урустемова, объем валового внутреннего продукта сложился в сумме 723,1 млрд сомов, а реальный темп роста составил 103,6 %.

"Общий объем совокупных доходов республиканского бюджета достиг 187,4 млрд сомов. Рост доходов в сравнении с соответствующим показателем 2020 года составил 53,0 млрд. сомов или 139,2% благодаря фискализации и выводу экономики из тени.

В 2021 году в ЗАО "Кумтор Голд Компани" введено временное внешнее управление. Предприятие продолжило работу по производству золота и показало устойчивость производственных процессов, несмотря на все трудности.

Для улучшения доступности кредитов малому и среднему бизнесу проведена капитализация коммерческих банков с государственной долей участия "Айыл банк" и "РСК банк" дополнительно на 4,0 млрд сомов. Были созданы Венгерско-Кыргызский Фонд развития (200 млрд долларов) и Узбекско-Кыргызский Фонд развития (50 млрд долларов)", - сказал глава Урустемов.