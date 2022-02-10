Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС в 2022 году

В 2021-м налоговые и таможенные поступления выросли на 41,4% по сравнению с 2020 годом и составили 152,6 млрд. сомов. Об этом было сказано на коллегии Министерства экономики и коммерции по итогам работы за 2021 год.

По данным ведомства, вклад в достижение данного результата внесла проводимая работа по совершенствованию таможенного законодательства ЕАЭС. Так, были проработаны соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для обеспечения прозрачности перевозок и об особенностях уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при транспортировке товаров; установлены индикаторы срока выпуска товаров при таможенном декларировании, перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.

По предложению Кыргызской Республики в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года был включен вопрос создания Института развития ЕАЭС, который станет финансовым инструментом для структурных преобразований экономик государств-членов, а также целевых программ развития.

Также на ближайшие 5 лет в рамках ЕАЭС поставлены задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, созданию и развитию транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", продвижению и дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

В текущем году Кыргызская Республика стала председательствующим государством в органах Союза – высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.