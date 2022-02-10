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Посол Монголии: Наша цель - открыть авиарейс по маршруту Улан-Батор- Бишкек

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- Бакыт Басарбек
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7 февраля 2022 года прошли важные встречи чрезвычайного и полномочного посла Монголии в Кыргызской Республике Содном Ганхуяг по поводу открытия регулярного авиарейса по маршруту Улан-Батор – Бишкек – Улан-Батор. Об этом сообщает пресс-служба посольства Монголии в КР.

По ее данным, для этого в Бишкек прибыли генеральный директор монгольской авиакомпании Hunnu Air Пурэвжал Мунхжаргал и официальный представитель данной авиакомпании в Алматы Батбаяр Батдэлгэр.

Первая встреча в составе вышеупомянутой монгольской делегации прошла в Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций КР с директором Настаевым А. И.

- О регулярном авиарейсе по маршруту Улан-Батор – Бишкек – Улан-Батор мечтают многие жители Монголии. Именно Кыргызстан является очень удобной страной по месту, времени и экономически. Мы хотим, чтобы жители обеих стран летали друг к другу в гости, на отдых и лечение, беспрепятственно налаживался бизнес. Поэтому данный вопрос обсуждали на встрече с президентом Жапаровым во время церемонии вручения верительной грамоты, - сказал в своей речи посол Монголии.

Настаев пообещал оказать всемерное содействие в открытии рейсов. Также монгольской стороне было предложено рассмотреть вопрос запуска рейсов в международные аэропорты Ош и Иссык-Куль.

В тот же день прошла не менее плодотворная встреча монгольской делегации с топ- менеджментом ОАО "Международный аэропорт "Манас". На встрече со стороны аэропорта приняли участие заместитель генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "МАМ" Абдималик Бусурманкулов, заместитель генерального директора по экономике, финансам и социальному развитию Рысбек Оморов и заместитель генерального директора по производству Расул Мамашев.

В ходе переговоров посол Содном отметил, что рейс должен иметь положительный характер. Монголы очень заинтересованы в экологическом и медицинском туризме Кыргызстана. Особенно после длительного ковида, большая часть жителей Монголии мечтает о восстановлении и укреплении своего здоровья на курортах и берегах кыргызской жемчужины – Иссык-Куль. Это взаимовыгодно для обеих стран. Поэтому монгольская сторона готова усилить сотрудничество между двумя странами в этой сфере и заинтересована в благоприятном инвестиционном климате для Монголии и Кыргызстана.

- Открытие прямого рейса будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Мы также заинтересованы в открытии регулярного рейса и окажем полное содействие в данном вопросе", -

сказал заместитель генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "МАМ".

"6 марта 2022 года станет для нас историческим – мы открываем рейс нашей компании Улан-Батор – Бишкек – Улан-Батор. Кыргызская сторона даёт нам право использовать Кыргызстан, как центр пересадок пассажиров для полета в третьи страны. Данный рейс будет выполняться с частотой один раз в неделю. Если ситуация в связи с коронавирусной инфекцией улучшится, то есть намерение увеличить частоту рейсов", - отметил генеральный директор авиакомпании Hunnu Air Пурэвжал Мунхжаргал.

Также стало известно, что 8 февраля департаментом гражданской авиации монгольской авиакомпании Hunnu Air выдано официальное разрешение на полёты по маршруту Бишкек - Улан-Батор – Бишкек. Раньше из-за отсутствия прямого авиарейса в Бишкек перевозки прекратились в связи с нерентабельностью. Теперь открыта прямая дорога в Кыргызстан.

Напомним, сотрудничество между монгольской авиакомпанией Hunnu Air и ОАО "МАМ" началось в октябре 2021 года с началом выполнения чартерных рейсов по маршруту Улан-Батор – Бишкек - Улан-Батор. Тогда первым рейсом прилетел первый посол Монголии Содном Ганхуяг в Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/413825
Теги:
Монголия, Кыргызстан, новый авиарейс
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