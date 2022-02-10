Что известно о задержанном Мирлане Ураимове?

Вчера, 9 февраля, ГКНБ сообщил о задержании Мирлана Ураимова, которого обвиняют в том, что он открыто призывал к государственному перевороту. Ураимов, отметим, является членом партии "Бутун Кыргызстан".

"По данным интернет-источников, он родился 12 августа 1985 года. Был помощником Орозайым Нарматовой в бытность ее депутатом. В конце апреля 2021 года он засветился на митинге жителей Узгенского района, координатором которого, по данным СМИ, был именно он. Именно тогда Ураимов заявлял, что Кемпир-Абадская плотина будет передана Узбекистану, тем самым вызвав общественный резонанс. В 2020 году он был представителем партии "Бутун Кыргызстан" в Москве.

В начале 2020 года он также становится представителем движения "Укугум бар ("У меня есть права"), где рассказывал мигрантам об их правах, призывал их голосовать и, в целом, занимался предвыборной кампанией.