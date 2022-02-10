Куда звонить, если вам положена гуманитарная помощь

В целях поддержки и оказания гуманитарной помощи социально уязвимым слоям населения распоряжением председателя кабинета министров мэрии Бишкека поручено обеспечить распределение гуманитарной помощи, которая выделена из Фонда государственных материальных резервов при МЧС.

4 февраля началась раздача гуманитарной помощи в 22 пунктах: в Ленинском районе (6), в Свердловском районе (5), в Первомайском районе (5) и Октябрьском районе (6).

Муниципалитету при распределении гумпомощи поручено учесть категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в жилых массивах, не имеющих статуса населенных пунктов (новостройки). УМЧС оказало содействие в транспортировке гуманитарной помощи до пунктов раздачи для населения.

Горожане, которым полагается гуманитарная помощь, могут обращаться на номера телефонов ответственных сотрудников:

в Октябрьском районе: 51-02-01, 57-74-30;

в Свердловском районе: 53-05-06, 36-01-14, 36-03-35;

в Первомайском районе: 67-03-81;

в Ленинском районе: 65-37-46, 65-38-92, 65-37-46.