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Куда звонить, если вам положена гуманитарная помощь

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- Анастасия Карелина
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В целях поддержки и оказания гуманитарной помощи социально уязвимым слоям населения распоряжением председателя кабинета министров мэрии Бишкека поручено обеспечить распределение гуманитарной помощи, которая выделена из Фонда государственных материальных резервов при МЧС.

4 февраля началась раздача гуманитарной помощи в 22 пунктах: в Ленинском районе (6), в Свердловском районе (5), в Первомайском районе (5) и Октябрьском районе (6).

Муниципалитету при распределении гумпомощи поручено учесть категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в жилых массивах, не имеющих статуса населенных пунктов (новостройки). УМЧС оказало содействие в транспортировке гуманитарной помощи до пунктов раздачи для населения.

Горожане, которым полагается гуманитарная помощь, могут обращаться на номера телефонов ответственных сотрудников:

в Октябрьском районе: 51-02-01, 57-74-30;

в Свердловском районе: 53-05-06, 36-01-14, 36-03-35;

в Первомайском районе: 67-03-81;

в Ленинском районе: 65-37-46, 65-38-92, 65-37-46.


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URL: https://www.vb.kg/413833
Теги:
гуманитарная помощь, Бишкек, МЧС, мэрия
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