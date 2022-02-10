Пополняйте банковские карты в MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карты и карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона в считанные секунды и без комиссии!
Напомним, что пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!