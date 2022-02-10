Пополняйте банковские карты в MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карты и карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона в считанные секунды и без комиссии!

В MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:

ОАО "Айыл Банк"; ОАО "Бакай банк"; ОАО "Керемет Банк"; ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (MBank); ОАО "РСК Банк"; ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

Для оплаты необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play или App Store; выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги"; выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово! Комиссия – 0 сомов!

Напомним, что пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!