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Мультсериал "Футурама" вернется к зрителям после перерыва в 10 лет

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- Анастасия Карелина
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Cтриминговый сервис Hulu, принадлежащий Disney, выпустит 20 новых эпизодов знаменитого американского мультсериала "Футурама". Об этом сообщает Daily Mail.

Создатели "Футурамы" Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг пообещали, что у героев будут прежние голоса, к которым публика привыкла за время предыдущих сезонов.

К работе приступят уже в этом месяце, а сам выпуск восьмого сезона планируют на 2023 год.

"Этот культовый мультсериал помог проложить путь к успеху анимации для взрослых с момента его первоначального запуска, и мы с нетерпением ожидаем, что Мэтт и Дэвид продолжат прокладывать путь и в дальнейшем сделают Hulu местом премьеры для поклонников жанра", - заявил президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.

Мультсериал "Футурама" рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазого мутанта Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.

"Футурама" выходила с 1999 по 2003 год. Затем ее возродили в 2010 году, досняв еще два сезона. В общей сложности авторы успели выпустить 124 эпизода в 7 сезонах. Последняя серия вышла в сентябре 2013 года.


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URL: https://www.vb.kg/413843
Теги:
мультфильм, в мире
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