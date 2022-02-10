Британия решила ограничить просмотр порно по возрасту

Правительство Великобритании вернулось к идее ограничить доступ к порносайтам по возрасту. Проверять его обяжут не только порносайты, но и социальные сети. Об этом сообщает The Guardian.

Для доступа к порно пользователям теперь придется предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.

Под закон подпадают как специализированные порносайты, так и соцсети, где доступно большое количество порнографических материалов. Как отмечает издание, в первую очередь это коснется Reddit и Twitter, поскольку Facebook и Instagram уже полностью запретили порнографичный контент на своих площадках.

За отказ от проверки возраста сайтам грозит штраф в размере 10 процентов от глобального оборота или блокировка. По данным The Guardian, в Великобритании порносайты посещают от 20 до 25 миллионов человек в год, а проверка возраста одного пользователя будет стоит 15-20 пенсов.

Впервые о намерении проверять пользователей на возраст объявили в 2015 году. Спустя два года власти страны анонсировали новые правила по доступу к эротическому контенту, главная цель которых заключалась в ограждении несовершеннолетних от порно, но их объявлении перенесли на год из-за технических проблем.

В 2019 году в Великобритании отложили законопроект о проверке возраста при просмотре порно. Власти посчитали, что нужно включить это правило в более общие законопроекты, которые будут охранять пользователей от вредоносного контента на разных площадках.