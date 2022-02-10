Пожар вспыхнул на фабрике по производству банкнот во Франции

Во французском городе Шамальер произошел крупный пожар на территории типографии Банка Франции, сообщает местное издание Metro.

На видео с места происшествия, видно огромные клубы дыма, поднимающиеся с фабрики по производству денежных банкнот Центрального банка страны. Сообщается, что пожар произошел в полиграфической лаборатории.

По сообщениям местных СМИ, жертв в результате пожара нет, но 34 человека получили незначительные травмы и были доставлены в близлежащую больницу. Всего в помещении находились 387 сотрудников завода, их эвакуировали с места происшествия.

Прибывшие на место пожарные охарактеризовали пожар как "очень сильный", но благодаря принятым мерам спасателям удалось уменьшить распространение огня. В тушении огня были задействованы 60 пожарных и 24 единицы спецоборудования.

Директор фабрики Пьер-Ив Буассино заявил, что пожар неизбежно повлияет на производство, но не в большом масштабе.