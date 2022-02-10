В ОВД Аламудунского района разыскивается без вести пропавший Болобек Дайырбек уулу, 1993 года рождения, который 24 января текущего года вышел из дома в селе Аламудун и не вернулся.

Приметы: рост 168-170 см., худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо смуглое, брови сросшиеся, глаза темные.

Был одет: куртка темно-синего цвета, толстовка синего цвета с капюшоном с белыми надписями, спортивные штаны темно-синего цвета, на ногах сапоги Аляска черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождении разыскиваемого Болобека Дайырбек уулу просят сообщить по номерам: 0(312) 36-35-27, 0(550) 34-33-63, 0(504) 77-22-77.