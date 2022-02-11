В Токио состоялся инвестиционный вебинар бизнес-кругов Кыргызстана и Японии

В Токио состоялся инвестиционный онлайн-вебинар, организованный Агентством по инвестициям и развитию Кыргызской Республики и Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при содействии Посольства Кыргызской Республики в Японии.

Вебинар с приветственным словом открыли Советник министра инвестиций Кыргызской Республики Азиретсултан Абаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Сигэки Маэда.

Инвестиционный вебинар состоял из трех сессий по следующим темам: 1) Экономическое положение и инвестиционный климат КР, 2) Возможности сотрудничества в области трудоустройства, развития человеческих ресурсов и IT, 3) Возможности сотрудничества в области сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, а также представители бизнес-кругов Кыргызстана и Японии.

От кыргызской стороны с презентациями о потенциале сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, геологии и недропользования, туризма и трудоустройства граждан за рубежом выступили представители министерств и ведомств, а также ряд компаний и организаций, как Парк высоких технологий КР, Алыш-Дан Органик, ЭкоФлорис, Аман-Гринфуд, Джапан стайл, Unique Technologies, Kanda Software, Tokyo rope.

Справочно: Инвестиционный вебинар является частью выставки "Центральная Азия – Виртуальная EXPO 2 (CAVEX2)", которая проходит в период с 17 января по 4 марта 2022 года в онлайн формате и доступна посещению по адресу https://www.cavex2.rotobo.or.jp/ru/

Целью ЭКСПО является стимулирование торговли и инвестиций между Японией и странами Центральной Азии.

На онлайн-платформе представлена информация об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, а также о деятельности отечественных компаний Улай-стиль, Ассоциация "Дордой", Фармахим-К, ЭкоФлорис, ОФ Спасение в горах, КР Альпинистский клуб, Паседена Мода, Джапан стайл, Парк высоких технологий КР, Аман-Гринфуд, Алыш-дан органик, Dolon System, Unique Technologies, ITMC Tien-Shan, I DO MARKETING.