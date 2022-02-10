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Разыскивается Мирай Акматбекова, 2008 года рождения

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Аламудунского района разыскивается без вести пропавшая Акматбекова Мирай Азатовна 2008 года рождения, которая 31 января текущего года вышла из дома в жилмассиве Кырман и не вернулась.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы в каре, глаза карие, нос прямой.

Была одета: спортивные зеленые штаны, синяя куртка, на ногах ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о место нахождении разыскиваемой Мирай Акматбековой просят сообщить по номерам: 0(312) 36-35-27, 0(550) 34-33-63, 0(504) 77-22-77.


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URL: https://www.vb.kg/413856
Теги:
Аламудунский район, розыск, Чуйская область, ГУВД
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