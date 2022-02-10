Состоялось первое заседание кабинета министров в 2022 году

Состоялось первое заседание кабинета министров Кыргызской Республики в 2022 году. Его члены одобрили в частности проект решения о введении временного запрета на реэкспорт перечня лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров выступил с докладом о финансово-экономических итогах прошедшего года.

В ходе заседания были рассмотрены проекты решений относительно порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, по вопросам соблюдения требований весогабаритных параметров транспортных средств, мер по совершенствованию национальной системы экспортного контроля.

Члены кабмина одобрили также проект решения о введении временного запрета на реэкспорт перечня лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19. По данным Минздрава, в связи с затяжным характером пандемии коронавирусной инфекции во всех странах мира, а также с учетом импортозависимости республики по лекарственным средствам и медицинским изделиям, необходимо продлить действие запрета еще на шесть месяцев.

Одобрен проект также законодательных изменений, предусматривающих введение платы на основе разрешения на тонировку боковых стекол передних дверей автомобилей. Размер и порядок уплаты сбора будет определен кабмином после вступления в силу закона.

Решением кабинета министров 2858 постановлений утратили силу в рамках инвентаризации нормативных правовых актов.

Кроме того, принято положение о государственном учреждении "Инновационный центр" при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров.

Также был заслушан отчет по результатам деятельности на золоторудном месторождении за 2021 год временного внешнего управляющего закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компании" Тенгиза Болтурука.