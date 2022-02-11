Кто в ответе за памятник Фрунзе?

В день рождения Михаила Фрунзе у подножия его знаменитого памятника на проспекте Эркиндик состоялись митинг и возложение цветов.

В церемонии принял участие руководитель Русского дома в Кыргызстане Виктор Нефедов. Он поблагодарил кыргызстанцев за уважение к великому полководцу.

Директор Дома–музея имени Фрунзе в Бишкеке Бакыт Бакчиев рассказал, что историки стараются сохранить память о жизни генерала Фрунзе. Он с грустью заметил, что у молодежи, к сожалению, Фрунзе ассоциируется с одноименным супермаркетом и рестораном, и редко кто из подростков знает, что так когда–то называлась столица.

- Традиционно мы проводим с 1 по 6 февраля Неделю Фрунзе в нашем музее. На этот раз там представлены личные вещи полководца, его семьи. Мы приглашаем всех желающих узнать больше об этом удивительном человеке, ведь зачастую, изучая подробности, даже бытовые, начинаешь больше понимать и саму эпоху. Каждая страница истории несет в себе ценность, это тоже наше богатство, которое важно сохранять.

Этот памятник Михаилу Васильевичу Фрунзе был открыт к 50–летию Великой октябрьской революции в октябре 1967 года. Об этом есть надписи справа и слева на постаменте - на русском и кыргызском языках. И надписи, и скульптура - артефакт истории, входит в Республиканский список охраняемых памятников культуры.

Несколько лет назад мы решили сделать табличку на постаменте с крупной надписью "Михаил Васильевич Фрунзе", чтобы все знали, кто этот всадник. Но попытка была неудачной. А в 2019 году мы обращались, как положено, во все инстанции, чтобы памятник привели в порядок. И вопрос не только в табличке, но и в плохом состоянии постамента, - поделился Бакыт Жумашевич.

Директор и корреспондент "ВБ" внимательно осмотрели памятник. Мраморные плиты в некоторых местах прикручены к постаменту шурупами, а где–то отстают, стыки треснуты и замазаны бетонным раствором, от которого идут потеки по красному покрытию, что выглядит неэстетично. Да и остается опасность обрушения плит: дети просовывают в щели меж основанием и плитами руки, палки, и покрытие может рухнуть.

И, конечно, встал вопрос: кто отвечает за состояние, охрану этого уникального памятника.

Как выяснили историки, в Минкульте охраной памятников занимается управление по сохранению и развитию культурного наследия. Но там сказали, что непосредственно следит за состоянием памятников, составляет техническую документацию по их ремонту и реставрации отдел топонимики и регистрации памятников Бишкекглавархитектуры.

Сотрудник этого отдела Юлия Моисеева рассказала, что балансосодержателем является КУМИ (управление муниципальной собственности). А поскольку памятник находится на муниципальной территории столицы, приведение его в порядок - задача бишкекских служб.

И если есть желающие что–то приладить вне проекта, например табличку, - это посягательство на памятник искусства. То же касается и ремонта фундамента. В любом случае, необходимо обращаться в Минкульт с заявлением. Там обеспечат подсчет стоимости необходимых работ. Выделят средства из республиканского бюджета или решат, что город может сам справиться или нужно привлечь меценатов. В каждом случае решается по ситуации.

Но остается вопрос, почему до сих пор все, что положено по закону, не сделано? Начало бульвара Эркиндик, где стоит памятник, обращенный лицом на привокзальную площадь и здание железнодорожной станции "Бишкек II", всегда многолюдно. Там постоянно гуляют горожане, дети, гости столицы. Инициативу о табличке и реставрации необходимо обсудить за круглым столом со специалистами, общественниками, представителями мэрии, Минкульта, историками, скульпторами. И обязательно привести генеральский постамент в порядок.

Для привлечения внимания к судьбе исторического монумента газета "Вечерний Бишкек" и Дом–музей М.В. Фрунзе объявляют акцию по сбору документов и фотографий "Я и Фрунзе". Загляните в свои фотоархивы, пришлите или принесите в редакцию кадры прошлого: у памятника М. В. Фрунзе, на бульваре Дзержинского, на улице имени Фрунзе, и не только в столице, но и по всей стране. Фото у музея Фрунзе или в нем самом. Расскажите истории своих фотографий.

Материалы можно прислать на электронный адрес: ptahasvet@mail.ru и WhatsApp +996–555–923–603 - Светлане Лаптевой.