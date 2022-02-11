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В автошколе такому не учат

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- Бакыт Стамов
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Речь идет не только о безопасном вождении, но и о том, как с максимальным комфортом для себя и пассажиров добраться из одной точки в другую, потратив при этом минимум усилий, нервов, времени и денег.

Что вы должны видеть в зеркалах

Как бы банально это ни звучало, но прежде всего следует правильно настроить рабочее место водителя. Посадка за рулем влияет на массу вещей: обзорность, время и точность реакции в экстренной ситуации, самочувствие водителя и многое другое. Неправильно сел - и вот уже через полчаса поездки заныла спина или начала неметь нога. Потратьте пару минут на регулировки зеркал, водительского кресла и рулевой колонки. Вот какая посадка считается верной:

А - продольная регулировка кресла: установите сиденье в такое положение, чтобы при полностью нажатой педали тормоза нога оставалась слегка согнутой в колене.

Б - наклон спинки и положение руля по вылету должны быть такими, чтобы вытянутые руки касались верхней части руля запястьями.

В - ось рулевой колонки в идеале должна быть направлена в район грудной клетки водителя. При этом рулевое колесо не должно перекрывать приборный щиток; в боковых зеркалах должно быть видно заднее крыло вашего автомобиля. Горизонт - чуть ниже середины зеркала.

При движении в городе

А - всегда помните, что даже если вы едете в правой полосе, между вашей машиной и бордюром может попытаться пролезть какой–нибудь безответственный водитель, чтобы опередить вас. Совет простой: ехать на таком расстоянии от края дороги, чтобы справа от вас физически не смог поместиться автомобиль. Это позволит вам меньше отвлекаться на правое зеркало и сконцентрироваться на обстановке впереди.

Б - при повороте направо или налево, даже если вы совершаете этот маневр из крайнего ряда, не лишним будет взглянуть в зеркало заднего вида со стороны поворота. Сзади может оказаться попутный мотоциклист, который движется быстрее вас и вовсе не планирует поворачивать. А еще при повороте налево убедитесь, что сзади по встречной полосе вас не нагоняет автомобиль со спецсигналами.

В - выезд из двора направо. Посмотрел налево, уступил дорогу и выезжай себе спокойно. Но не все так просто. В некоторых случаях правила допускают движение задним ходом (даже по дороге с односторонним движением). Так что, выезжая направо, смотреть нужно и налево, и направо. Чтобы не приехать в корму автомобиля, водитель которого прозевал поворот и теперь возвращается задним ходом или объезжает таким образом пробку.

Г - не включайте поворотник заранее, если это может ввести в заблуждение других участников движения. Об этом даже в ПДД написано, но мало кто об этом помнит.

На трассе

А - если поток плотный, а скорость движения высока, нелишним будет видеть и то, что происходит перед впереди идущей машиной. Для этого достаточно сместиться чуть левее в пределах полосы. Вы заранее увидите возникшее препятствие, и торможение машины перед вами не станет неожиданностью.

Б - допустим, вы едете по трассе с высокой скоростью и замечаете впереди затор. Самое безопасное в такой ситуации - тормозить заранее, включив при этом аварийку. Это привлечет внимание водителей позади вас. А если не помогло и водитель позади не реагирует на ваши предупреждения, не начинает замедляться, лучше сместиться на обочину, оставив ему чуть больше места на дороге для экстренного торможения.

В - догнали медленно плетущийся грузовик и теперь ждете, пока освободится встречка, чтобы совершить обгон? Не прижимайтесь к большегрузу слишком близко. Перед маневром лучше держать дистанцию побольше (2–3 корпуса легкового автомобиля) - это улучшит обзор и позволит вам начать ускорение заранее, еще до выезда на встречную полосу. Таким образом вы сократите время пребывания на встречке в момент обгона.


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URL: https://www.vb.kg/413860
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