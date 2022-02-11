В 2022 году подготовят первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС

На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе принято решение до 20 февраля актуализировать перечень приоритетных вопросов, которые войдут в первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. Совещание прошло 9 февраля в штаб-квартире ЕАЭС с участием представителей стран союза.

Системная работа по совершенствованию таможенного регулирования предусмотрена Стратегией-2025 и должна быть завершена к 2024 году.

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович подчеркнул, что для оперативной работы необходимо сосредоточиться на тех вопросах, которые имеют для стран приоритетное значение.

"До 20 февраля прошу уполномоченные органы сторон актуализировать перечень, чтобы на Межправсовете комиссия доложила о согласованных подходах, сроках и этапах работы", - сказал он.

В целом сторонами предложено более 300 поправок.

Как сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов, на сегодняшний день согласовано порядка 110 поправок, еще около 60 находятся в высокой степени готовности. Поэтапное формирование комплексных проектов протоколов позволит ускорить работу по совершенствованию таможенного регулирования.

Кроме того, рабочая группа рассмотрела итоги внутригосударственного согласования изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли.

Изменения направлены на выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию с определением особенностей ее регулирования, введение института оператора электронной торговли, декларации электронной торговли, а также обеспечение возможности продажи физическим лицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных "бондовых" складов.

После доработки документ будет направлен для рассмотрения сторонами.