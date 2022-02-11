Задержаны серийные телефонные мошенники, обещавшие карьерный взлет

Оперативниками 3-го управления ГУУР МВД КР установлены новые "похождения" телефонных мошенников, осужденных и отбывающих наказание за многократные противоправные деяния. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, зимой 2020 года правоохранительными органами проводилось расследование по подобному факту телефонного мошенничества, где к противоправным деяниям оказался причастен гражданин К.Т. 1987 года рождения, отбывающий наказание в местах заключения.

"Под предлогом повышения по карьерной лестнице мошенник звонил разным чиновникам. Однажды он, позвонив в приемную одного из министерств, представился сотрудником аппарата государственного органа" и потребовал, чтобы с ним связались. Такой трюк мошенников срабатывал, им обязательно перезванивали. Далее в телефонном разговоре "высокопоставленный чиновник" просил оказать ему содействие в решении проблем. Однако сначала никто в этом случае подвоха не заметил. Кроме этого мошенник позвонил другому работнику госслужбы, где также представляясь "высокопоставленным чиновником", обещая разную помощь и "карьерный взлет", обманным путем завладел денежными средствами и другими вещами. Деньги и вещи он попросил отправить через таксистов.

Потерпевший позже обратился с заявлением в органы внутренних дел. В ходе оперативно-следственных мероприятий была установлена личность подозреваемого телефонного мошенника – К.Т. 1987 г.р., отбывающий наказание в учреждении ГСИН, ранее судимый 5 раз за мошенничества. Установлена его причастность к другим аналогичным фактам. Находясь в заключении гражданин К.Т. находил телефоны руководителей госорганизаций и представляясь высокопоставленным чиновником, вводил их в заблуждение. Обещая оказать различную помощь просил их перевести денежные средства на электронные кошельки. Многие жертвы телефонного мошенничества отказывались обращаться с заявлением в правоохранительные органы, не хотели, чтобы инцидент с их участием был придан общественной огласке. Однако, некоторые пострадавшие от мошенничества все таки обратились в органы внутренних дел.

В 2022 году сотрудники 3-го управления ГУУР МВД КР установили новые факты телефонного мошенничества, к которым причастен вышеуказанный гражданин К.Т. 1987 года рождения. В январе текущего года телефонные мошенники, представляясь доверенным лицом "высокопоставленного должностного лица" позвонили жителю столицы и обещая продвижение по карьерной лестнице, пригласили на некое мероприятие и при этом попросили предварительно перевести на электронный кошелек 20 тысяч сомов. Но, при проверке оказалось, что никакого мероприятия не намечается.

По данному факту проводились оперативно-розыскные мероприятия в целях установления лиц, осуществлявших телефонные звонки. 10 февраля 2022 года оперативниками 3-го управления ГУУР МВД КР и сотрудниками СИН при Министерстве Юстиции КР проведены обыски в одном из учреждений. В ходе обыска в учреждении СИН при МЮ КР в камерах заключенных обнаружены и изъяты запрещенные предметы - 4 сотовых телефона.

Кроме этого 3-управление ГУУР МВД КР выявило другие аналогичные факты мошенничества, зарегистрированные на территории города Бишкек и Чуйской области. Так в рамках расследования фактов мошенничества был установлен гражданин М. уулу Р. 1995 г.р. уроженец Чуйской области, ранее судимый. В ходе проведенных дополнительных оперативно-следственных мероприятий установлена его причастность к фактам мошенничества с общим ущербом 1,200 млн. сомов. Другой гражданин Ю.З. 1979 года рождения уроженец Чуйской области, осужденный по 36 эпизодам мошенничества, также оказался причастен к телефонным мошенничествам, где причиненный ущерб составляет 3,5 млн. сомов.

Ранее при проведении оперативных мероприятий был также установлен осуждённый гражданин А.М. 1981 года рождения, у него обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов. Он подозревается в совершении аналогичных преступлений, связанных с телефонными мошенничествами.

МВД обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и осторожными при звонках с незнакомых номеров, не переводить денежные средства незнакомым лицам и обязательно обращаться в милицию в подобных случаях".